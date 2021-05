Sinh thái và công nghệ tạo nền tảng cho đô thị thông minh

Ứng dụng công nghệ cao và thân thiện môi trường được xem là hai yếu tố cơ bản cho không gian sống chất lượng, hướng đến phát triển thế hệ tương lai.

Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc, một thành phố thông minh bền vững là một thành phố ứng dụng công nghệ trong đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng cuộc sống, vận hành hiệu quả đô thị với các dịch vụ, tiện ích đi kèm, trong khi đó vẫn đảm bảo nhu cầu sống hài hòa giữa kinh tế - xã hội và môi trường của thế hệ hiện tại lẫn tương lai.

Đô thị thông minh để hạnh phúc hơn

Tại những thành phố được xếp hạng "thông minh" cao theo thang đo của GreenMatch như Zurich và Geneva (Thụy Sỹ), Stockholm (Thụy Điển) hay Vienna (Áo), công nghệ được ứng dụng triệt để ngay từ khâu quy hoạch đô thị đến khi vận hành. Mảng xanh được bảo tồn và phát triển theo cả phương ngang và phương đứng tại các tòa cao ốc. Không những thế, yếu tố "xanh" còn được thể hiện qua những giải pháp tối ưu tiêu thụ năng lượng tái tạo, giảm thiểu tác động đến môi trường và duy trì không gian sống bền vững cho thế hệ tương lai.

Thủ đô Stockholm của Thụy Điển trở thành một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới nhờ các giải pháp xanh và công nghệ thông minh thân thiện môi trường. Ảnh: Shutterstock.

Đáng chú ý, những thành phố trong danh sách đô thị thông minh của thế giới cũng là những nơi người dân có chỉ số hạnh phúc rất cao, trong đó dẫn đầu là các quốc gia Bắc Âu. Khái niệm "thành phố hạnh phúc" cũng ra đời để chỉ mục tiêu cao nhất của việc vận hành đô thị thông minh là giúp cho cuộc sống của con người hạnh phúc hơn.

Cũng theo GreenMatch, nếu như châu Âu được xem là cái nôi và cũng là lục địa dẫn dắt xu hướng phát triển đô thị thông minh trên thế giới với 37 thành phố đang được vận hành theo mô hình Smart City, thì châu Á sẽ là nơi chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của xu hướng này trong tương lai gần. Đây cũng là khu vực có tốc độ tăng trưởng thành phố thông minh nhanh nhất với 23 đô thị ứng dụng công nghệ cao hiện tại.

Trong đó, Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang sở hữu những cơ hội lớn để phát triển đô thị thông minh vận hành hiệu quả bằng công nghệ và hài hòa với môi trường, theo McKinsey.

Châu Á được chuyên gia đánh giá sẽ là nơi trỗi dậy mạnh mẽ của xu hướng đô thị sinh thái thông minh. Ảnh phối cảnh không gian sống xanh hiện tại đô thị Aqua City của tập đoàn Novaland.

Tương lai của đô thị thông minh tại Việt Nam

Báo cáo của tổ chức tư vấn McKinsey năm 2018 cho thấy, những thành phố quy mô vừa phải, những đô thị vệ tinh quanh khu vực TP HCM có những lợi thế để phát triển theo hướng đô thị thông minh. Theo đó, những vùng đất mới dễ dàng được ứng dụng công nghệ ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế bài bản, từ đó giúp tăng hiệu quả của những giải pháp đổi mới sáng tạo trong việc vận hành đô thị sau này. Mặt khác, bên cạnh vai trò của Chính phủ, việc tham gia của khối tư nhân cũng được đánh giá cao như một bộ phận quan trọng trong việc thúc đẩy hình thành đô thị thông minh trong tương lai. Tiến trình này đòi hỏi các đơn vị triển khai có tầm nhìn dài hạn, năng lực thực thi hiệu quả và nguồn lực lớn để vận hành một đô thị theo mô hình thông minh tương tự các nước phương Tây.

Theo đó, để kiến tạo đô thị sinh thái thông minh hoàn chỉnh cho Aqua City, NovaGroup bắt tay Viettel và nhiều đối tác khác triển khai các giải pháp quản lý vận hành thông minh ứng dụng công nghệ 4.0 giúp cư dân thuận tiện trong đi lại, sử dụng dịch vụ thiết yếu nội khu và các tiện ích nâng cao chất lượng sống. Mặt khác, ở khía cạnh sinh thái, 70% diện tích của toàn khu 1.000 ha này là cây xanh mặt nước và hạ tầng công cộng. Điều này được đảm bảo thông qua hệ thống sông ngòi bao quanh và len lỏi trong từng phân khu.

Cư dân khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City hưởng lợi từ loạt giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao trong vận hành đô thị, do NovaGroup cùng các đối tác triển khai.

Khi vận hành vào năm 2023, khu đô thị này mở ra một không gian sống sinh thái hiện đại, tiện nghi chưa từng có tại đô thị vệ tinh phía Đông TP HCM. Cư dân dễ dàng tiếp cận mặt nước tự nhiên lẫn nhân tạo như sông, hồ, kênh đào, hồ bơi... chỉ vài phút đi bộ. Mỗi cung đường nội khu đều được thiết kế thân thiện với người đi bộ và đi xe đạp. Các trạm sạc điện được bố trí rộng khắp. Hệ thống giám sát an ninh và cảnh báo, giải pháp thanh toán trực tuyến, giải pháp đỗ xe thông minh, hệ thống giám sát mức độ ô nhiễm môi trường hay hệ thống quản lý điện năng và chiếu sáng thông minh... được ứng dụng tối ưu để mang đến cuộc sống thuận tiện cho cư dân thế hệ mới.

Dấu ấn công nghệ còn thể hiện đậm nét qua mạng lưới an ninh dày đặc 4 lớp với trung tâm an ninh quy mô hơn 7 ha, đảm bảo không gian sống chất lượng từ sự an tâm trọn vẹn cho mỗi gia đình. Các cư dân nhí cũng có môi trường phát triển toàn diện và hài hòa về thể chất, trí tuệ và tâm hồn thông qua sự kết nối với cộng đồng và không gian xanh phủ khắp.

Từ góc độ cư dân, sự thiếu thốn không gian xanh tại các thành phố lớn như TP HCM đang thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm nơi an cư gần gũi với thiên nhiên. Sự quan tâm của người mua nhà cũng là một trong những động lực quan trọng tạo đà phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Từ khi được giới thiệu vào năm 2019, Aqua City luôn ghi nhận mức độ khách hàng quan tâm thuộc nhóm hàng đầu thị trường. Đây cũng là dự án dẫn dắt về cả nguồn cung lẫn mãi lực sản phẩm nhà phố, biệt thự tại TP HCM và các vùng lân cận trong hai năm qua.

Aqua City kỳ vọng thỏa mãn nhu cầu sống xanh chất lượng của cư dân thời 4.0. Ảnh phối cảnh: Novaland.

"Yếu tố sinh thái và thông minh không chỉ là lợi điểm tiếp thị, mà còn là một tuyên ngôn khi chúng tôi triển khai Aqua City. Đây phải là một thành phố thông minh và sinh thái kiểu mẫu, đảm bảo những giá trị sống bền vững, mang đến không gian sống chất lượng cho cư dân hiện tại và nhiều thế hệ sau", đại diện Novaland chia sẻ.

