'Sinh lời tự động sẽ là xu hướng trong tương lai'

Theo TS Lê Xuân Nghĩa, sinh lời tự động sẽ trở thành xu hướng trong tương lai, mở ra kỷ nguyên tài chính hiện đại, nơi tiền không "ngủ yên" mà tự vận hành, tạo lợi nhuận cho người dùng.

Thông tin trên được TS Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế, tài chính và ngân hàng chia sẻ trong talkshow "Giải mã Sinh lời tự động" do Techcombank phối hợp CafeF tổ chức. Chuyên gia nhận định, trong vài năm tới, sinh lời tự động sẽ trở nên phổ biến, nhờ sự phát triển của công nghệ và hệ sinh thái tài chính số. Mô hình này giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời tạo động lực mới cho nền kinh tế, đưa thị trường tài chính Việt Nam tiến gần hơn với các chuẩn mực quốc tế.

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa trong talkshow "Giải mã Sinh lời tự động". Ảnh: Techcombank

Thực tế, sau hơn một năm, từ một khái niệm mới, sinh lời tự động đã trở thành tính năng phổ biến tại nhiều ngân hàng Việt Nam. Song, dù cùng hướng đến mục tiêu tối ưu lợi ích cho người dùng, cách triển khai sản phẩm ở mỗi ngân hàng lại có sự khác biệt, tùy thuộc vào năng lực công nghệ và chiến lược riêng của từng tổ chức tài chính. Một số ngân hàng yêu cầu ngưỡng số dư tối thiểu hoặc thời gian nắm giữ nhất định để đảm bảo lợi suất, trong khi một số khác ưu tiên tính linh hoạt, cho phép rút, gửi tự do mà vẫn được hưởng lãi. Sự đa dạng này giúp thị trường trở nên sôi động hơn, nhưng cũng khiến người dùng gặp khó khăn khi lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Trước thực tế đó, TS Lê Xuân Nghĩa khuyến nghị, bên cạnh mức lãi suất, người dùng cần cân nhắc ba yếu tố quan trọng trước khi kích hoạt tính năng sinh lời tự động tại bất kỳ ngân hàng nào: uy tín thương hiệu và nền tảng công nghệ, tính an toàn - linh hoạt, cùng sự minh bạch trong cơ chế và cách thức quản lý số dư, lợi nhuận.

Trong đó, uy tín thương hiệu và nền tảng công nghệ là yếu tố tiên quyết, bởi toàn bộ cơ chế sinh lời đều vận hành trên hệ thống phân bổ tự động và quản lý số hóa. Ông cho biết, để hình thành dòng tiền gửi lớn và bền vững, ngân hàng cần sở hữu cơ sở dữ liệu mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích hành vi khách hàng và xây dựng hệ sinh thái tài chính tối ưu.

Yếu tố thứ hai là tính linh hoạt, thể hiện ở khả năng thanh toán và giao dịch 24/7, không bị ràng buộc bởi ngưỡng tối thiểu hay thời gian nắm giữ. Chuyên gia cho biết, vì đây là sản phẩm trả lợi nhuận trên tài khoản thanh toán, nên lý tưởng nhất là người dùng có thể rút hoặc chi tiêu bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến lãi đã tích lũy. Nếu thiếu đi đặc tính này, khách hàng sẽ có xu hướng quay lại sử dụng các sản phẩm tiết kiệm truyền thống với lợi suất cao hơn.

Cuối cùng, trước khi kích hoạt, người dùng phải tiếp cận được thông tin về cơ chế hoạt động, thời điểm chi trả lợi nhuận, khả năng kiểm tra số dư và lãi thực nhận, lý tưởng nhất là qua ngân hàng số. Các ngân hàng uy tín thường công khai rõ ràng cách sử dụng dòng tiền, đối tác đầu tư (nếu có) và tuân thủ chặt chẽ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Techcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai Sinh lời tự động. Ảnh: Techcombank

Tại Việt Nam, Techcombank là ngân hàng đầu tiên ra mắt sản phẩm Sinh lời tự động, hiện thực hóa những tiêu chí mà chuyên gia đề cập. Tổng giám đốc Jens Lottner nhìn nhận, việc sớm đưa sản phẩm ra thị trường mang lại nhiều giá trị cho khách hàng, song cũng khiến Techcombank phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ những sản phẩm ra đời sau.

"Cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để Sinh lời tự động thực sự hoạt động. Đây chính là điểm khác biệt không thể thay thế của chúng tôi", Tổng giám đốc Techcombank nhấn mạnh.

Hệ thống công nghệ của Techcombank đã vượt qua các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, được vinh danh với ba giải thưởng tại IBA Stevie Awards 2025 gồm: giải Vàng cho sản phẩm thiết kế lấy khách hàng làm trọng tâm, hai giải Đồng cho ứng dụng AI xuất sắc và dịch vụ tài chính xuất sắc.

Sinh lời tự động nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Techcomnbank

Nhờ đi đầu, Techcombank tích lũy được phản hồi từ hàng triệu khách hàng, liên tục nâng cấp tính năng: tối ưu hóa lợi nhuận cho mọi số dư, không chia ngăn, không yêu cầu số dư tối thiểu, và khả năng thanh khoản 24/7. Khách hàng có thể rút tiền bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến lãi đã tích lũy, theo dõi lợi nhuận minh bạch ngay trên ứng dụng Techcombank Mobile.

Với mức lợi ích cao gấp 88 lần so với tài khoản thanh toán thông thường, Sinh lời tự động được nhiều khách hàng lựa chọn để thay thế cho các hình thức truyền thống và trở thành kênh giao dịch chính được ưa chuộng trong hệ sinh thái tài chính Techcombank. Hiện sản phẩm đã thu hút được hơn 4,1 triệu người dùng.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cấp, bổ sung thêm các lớp bảo vệ nhằm nâng cao độ an toàn của tài khoản, gia tăng các giá trị và trải nghiệm, giúp khách hàng an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.

Theo chuyên gia, "sinh lời tự động" đang thay đổi cách người dùng quản lý tài chính cá nhân, đồng thời tạo thêm kênh huy động vốn hiệu quả, giúp dòng tiền nhàn rỗi được kích hoạt và tái hòa nhập vào hệ thống tài chính để thúc đẩy tín dụng, sản xuất và tiêu dùng.

Từ góc độ thị trường, mô hình này mở ra hướng phát triển mới cho ngành ngân hàng, đồng thời thể hiện nỗ lực của các tổ chức tài chính Việt trong việc đổi mới sản phẩm, tận dụng công nghệ và nâng tầm trải nghiệm khách hàng, một bước tiến quan trọng trên hành trình chuyển đổi số của ngành tài chính quốc gia.

Minh Ngọc