Sinh hai con nhờ tử cung cấy ghép

MỹTừng ngỡ giấc mơ làm mẹ khép lại do khiếm khuyết tử cung bẩm sinh, Amanda Gruendell viết nên cái kết hạnh phúc khi liên tiếp đón hai thiên thần nhỏ nhờ phép màu của kỹ thuật ghép tạng và thụ tinh ống nghiệm.

Gia đình Gruendell đang tận hưởng mùa lễ hội tràn đầy lòng biết ơn tại thành phố Syracuse, bang Utah, bên cạnh con gái 4 tuổi Grace và con trai mới chào đời Leon. "Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng cũng được ở đây, giây phút này đúng là những gì chúng tôi từng mơ ước", WHIO TV7 hôm 26/12 dẫn lời Amanda Gruendell chia sẻ.

Amanda từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội làm mẹ. Năm 17 tuổi, cô được phát hiện bẩm sinh không có tử cung sau khi mãi vẫn chưa thấy kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Hội chứng này được gọi là Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), một rối loạn hiếm gặp ảnh hưởng đến sự phát triển của tử cung và âm đạo. "Tôi nhớ lúc đó đã ngây ngô hỏi bác sĩ: 'Liệu có thể ghép tử cung không?'", Amanda kể. "họ trả lời: 'Ồ không đâu. Điều đó chắc chắn không xảy ra trong thời đại của cháu'".

Amanda cùng chồng và hai con. Ảnh: WHIO TV7

Nhưng điều không tưởng ấy đã thành hiện thực. Amanda là người phụ nữ không tử cung thứ 8 thực hiện ghép tử cung tại Cleveland Clinic, đơn vị tiên phong trong kỹ thuật này tại Mỹ từ năm 2016. Cô cũng là người phụ nữ thứ 4 trong dự án thử nghiệm của bệnh viện sinh con thành công nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), theo Guardian.

"Được tham gia vào dự án nghiên cứu này là niềm vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi", Amanda nói.

Sau ca ghép tử cung vào năm 2020, cô phải chờ thêm 6 tháng mới có thể bắt đầu tiến hành IVF cùng chồng mình, John. Ngay trong lần thử đầu tiên, Amanda mang thai thành công và chào đón bé Grace vào năm 2021. "Lúc sinh bé, tôi quyết định giữ lại tử cung ghép để có thêm con", Amanda kể.

Tuy nhiên, việc duy trì tử cung cấy ghép không đơn giản. Deb Priebe, điều dưỡng trưởng phòng lâm sàng tại Cleveland Clinic, giải thích: "Mục tiêu của chúng tôi là giúp bệnh nhân mang thai một hoặc hai lần, sau đó sẽ cắt bỏ tử cung để họ không phải dùng thuốc chống thải ghép lâu dài, nhằm hạn chế tối đa tác dụng phụ".

Priebe đồng hành với gia đình Gruendell trong suốt hành trình tìm con. Khi bé Grace được 18 tháng tuổi, Amanda và chồng quyết định có thêm con thứ hai. Tuy nhiên, lần này khó khăn hơn nhiều. "Chúng tôi thất bại trong nhiều lần chuyển phôi, từng bị sảy thai. Để có được em bé này, vợ chồng tôi phải trải qua rất nhiều gian truân", Amanda nhớ lại.

Cuối cùng, bé Leon chào đời vào tháng 11, ở tuần thai thứ 34. Sau gần một tuần nằm phòng chăm sóc đặc biệt (NICU), sức khỏe của bé hiện phát triển tốt. "Đó là một hành trình gian nan, đầy thử thách nhưng cũng tuyệt vời và ngập tràn những phép màu", Amanda chia sẻ.

Sau khi hoàn thành tâm nguyện, cô đã cắt bỏ tử cung cấy ghép và ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi thêm. Người phụ nữ cho biết luôn biết ơn người hiến tặng tử cung và gia đình họ. "Tôi yêu quý họ bằng cả tâm hồn mình vì họ đã lựa chọn trao đi cơ hội này cho chúng tôi. Tôi chỉ hy vọng họ biết được rằng món quà đó có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với gia đình tôi", cô nói.

Amanda và con gái Grace chào đời năm 2021. Ảnh: The Guardian

Bình Minh (Theo WHIO TV7, Cleveland Clinic)