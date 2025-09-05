Sinh đôi ở tuổi gần 60 sau 12 năm mãn kinh

Hàn QuốcTưởng hết hy vọng sau một thập kỷ chữa vô sinh thất bại và 12 năm mãn kinh, bà Park Mi-sun làm nên kỳ tích khi đón cặp song sinh khỏe mạnh nhờ bí quyết 'hồi xuân' cơ thể.

Bà Park Mi-sun, hiện 71 tuổi, xuất hiện trong tập đầu tiên của một chương trình truyền hình thực tế trên kênh tvN STORY hôm 2/9. Tại đây, bà chia sẻ về hành trình mang thai kỳ diệu, từng được y học cho là bất khả thi.

Bà Park kết hôn từ năm 1985, luôn khao khát có con nhưng không may bị vô sinh. "Tôi vốn rất yêu trẻ con, cứ ngỡ lấy chồng là sẽ có con tự nhiên nhưng điều đó đã không xảy ra", bà nói.

Các bác sĩ sau đó phát hiện ống dẫn trứng của bà bị tắc, khiến bà phải thử phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) suốt một thập kỷ nhưng không thành công. Bà mãn kinh ở tuổi 45.

Bà Park Mi-sun xuất hiện trên một chương trình truyền hình của Hàn Quốc hôm 2/9. Ảnh chụp màn hình

Bước ngoặt bất ngờ xảy đến gần 10 năm sau đó, khi chu kỳ kinh nguyệt của bà đột ngột trở lại, niềm hy vọng có con lại được thắp lên. Bà Park kể "đã tìm đến một chuyên gia vô sinh hàng đầu để hỏi làm IVF, nhưng chỉ nhận được sự hoài nghi".

Không bỏ cuộc, bà quyết tâm dành hai năm để cải thiện sức khỏe một cách toàn diện. Người phụ nữ uống thuốc bắc, thay đổi hoàn toàn chế độ ăn, kiêng bột mì, đồ chiên rán, cà phê và chuyển sang tiêu thụ chủ yếu rau củ. Bên cạnh đó, bà duy trì tập thể dục đều đặn.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà nội trợ đã được đền đáp. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy thể trạng của bà Park tương đương một phụ nữ 38 tuổi, đủ điều kiện để thực hiện IVF. Bà đã thành công ngay trong lần thử đầu tiên và mang thai đôi.

Tháng 9/2012, bà hạ sinh một bé trai và một bé gái, với cân nặng lần lượt là 2,23 kg và 2,63 kg. Giấc mơ làm mẹ của người phụ nữ thành hiện thực ngay trước thềm sinh nhật tuổi 60. Ca sinh lập kỷ lục mới về sản phụ lớn tuổi nhất tại Hàn Quốc vào thời điểm đó và trở thành tâm điểm của truyền thông cả nước. Đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Asan ở Seoul, đứng đầu là giáo sư Kim Am, đã hết lời ca ngợi nghị lực của bà.

"Người mẹ đã thể hiện một sự kiên trì phi thường trong chế độ ăn uống và luyện tập", đội ngũ y tế cho biết. "Ca sinh nở này là một chiến thắng của ý chí con người và là một niềm vui lớn".

Bình Minh (Theo Korea Times, The Chosun Daily)