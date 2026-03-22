Sinh con ở tuổi 60

Sản phụ 60 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương mổ thành công đón bé trai chào đời khỏe mạnh nặng 2,8 kg.

Người phụ nữ này có thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nhập viện ở tuần thai thứ 38, có nhiều yếu tố nguy. Bà bị tăng huyết áp mạn tính đang điều trị, đái tháo đường thai kỳ kiểm soát bằng insulin hằng ngày, tiền sử phẫu thuật sản phụ khoa gồm mổ mở chửa ngoài tử cung và mổ tách dính buồng tử cung.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chia sẻ ở độ tuổi 60, hành trình mang thai và sinh nở không còn là câu chuyện tự nhiên của cơ thể, mà trở thành một thử thách khắc nghiệt đối với hệ tim mạch, nội tiết và cả khả năng hồi phục vốn đã suy giảm theo thời gian.

Em bé chào đời được ấp da kề da với mẹ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong đó, thai phụ có thể đối diện với nguy cơ như tai biến tim mạch, đột quỵ do tăng huyết áp, rối loạn đường huyết trong và sau mổ, băng huyết do tử cung co hồi kém, nhiễm trùng hay hồi phục chậm... trong suốt quá trình mang thai và sinh nở. Đặc biệt, sản phụ có tiền sử hai lần phẫu thuật khiến nguy cơ dính, tổn thương mô và chảy máu trong mổ cao hơn.

Trước giờ mổ diễn ra ngày 20/3, các chỉ số sinh tồn của thai phụ được kiểm soát tương đối ổn định với huyết áp 125/80 mmHg, mạch 85 lần/phút, đường huyết được duy trì bằng insulin. Trong suốt ca phẫu thuật, BS Ánh liên tục trò chuyện, động viên để người mẹ bớt căng thẳng. Em bé 2,8 kg chào đời khóc to, phản xạ tốt.