Sinh ba em bé đều nặng trên 1,6 kg

Cần ThơSản phụ 29 tuổi mang tam thai tự nhiên hơn 30 tuần, sinh mổ hai bé trai và một bé gái đều nặng trên 1,6 kg.

Ngày 10/10, bác sĩ Huỳnh Thanh Liêm, Trưởng Khoa Sanh, phụ trách đơn nguyên điều trị sinh non, Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ, cho biết sản phụ nhập viện với tình trạng tiền sản giật, mang thai lần đầu. Thai còn non tháng nên các bác sĩ điều trị thuốc cắt cơn gò tử cung, kiểm soát huyết áp, kích thích trưởng thành phổi, thuốc bảo vệ hệ thần kinh thai.

Sau ba ngày, sản phụ mở cổ tử cung và vỡ hết ối một thai nên bác sĩ phẫu thuật đón ba cháu bé chào đời với sự hỗ trợ của ê kíp hồi sức sơ sinh. Các bé sinh ra khỏe mạnh, nặng tổng cộng hơn 4,9 kg, được người thân ấp kangaroo. Phương pháp này giúp trẻ ổn định hơn về thân nhiệt, hô hấp, nhịp tim, tiêu hóa, cải thiện sức đề kháng, đạt tỷ lệ nuôi sống cao, trẻ phát triển tốt hơn về tâm sinh lý.

Các bé được ấp kangaroo sau khi chào đời. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Liêm, thai kỳ đa thai luôn có nguy cơ cao. Người mẹ dễ bị cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật... Đặc biệt, với nguy cơ sinh non, trẻ chào đời dễ bị ngạt, hạ thân nhiệt, suy hô hấp, hạ đường huyết, vàng da sơ sinh, nhiễm trùng, bệnh lý võng mạc, chậm tăng trưởng thể chất, trí tuệ... Do đó, thai phụ cần theo dõi sát trong quá trình mang thai, tầm soát sinh non sớm để kịp thời dự phòng khi có chỉ định.

Trường hợp cần thiết, thai phụ được điều trị dự phòng sinh non bằng thuốc, khâu eo tử cung nếu có hở eo cổ tử cung, đặt vòng nâng cổ tử cung với trường hợp chiều dài cổ tử cung ngắn và điều trị chuyển dạ sinh non, ối vỡ thai non... Phụ nữ mang thai có tiền sử sinh non, thai kỳ nguy cơ cao nên thăm khám sớm để các bác sĩ tầm soát, tư vấn và dự phòng kịp thời.

Lê Phương