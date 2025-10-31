Singapore tịch thu loạt tài sản liên quan ông trùm Chen Zhi

Cảnh sát Singapore tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 150 triệu SGD và cấm chuyển nhượng loạt bất động sản, du thuyền liên quan ông trùm Chen Zhi.

Cảnh sát Singapore ngày 30/10 mở chiến dịch khám xét loạt địa điểm liên quan đến doanh nhân Campuchia Chen Zhi và tập đoàn Prince của ông, với cáo buộc dính líu tới hành vi rửa tiền và làm giả giấy tờ. Chen Zhi và những người liên quan hiện không có mặt ở Singapore.

Cảnh sát Singapore hôm nay cho biết 6 bất động sản cùng loạt tài sản khác liên quan đến Chen Zhi, gồm tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt có tổng trị giá hơn 150 triệu SGD (hơn 115 triệu USD) đã bị tịch thu và áp lệnh cấm chuyển nhượng.

Giới chức Singapore cũng cấm chuyển nhượng một du thuyền, 11 xe hơi cùng nhiều chai rượu ngoại của ông trùm này.

Ba công dân Singapore Nigel Tang, Chen Xiuling và Alan Yeo hôm 14/10 cũng bị chính quyền Mỹ áp trừng phạt sau cuộc điều tra về tội phạm mạng liên quan tới tập đoàn Prince. Tài sản của những người này tại Mỹ bị đóng băng.

Ông trùm Chen Zhi. Ảnh: Prince Holding

Từ năm 2024, cảnh sát Singapore đã được Văn phòng Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ thông tin về những giao dịch liên quan Chen Zhi và các cộng sự của ông này, từ đó bắt đầu mở cuộc điều tra. Do những hoạt động phạm tội diễn ra ở nước ngoài, cảnh sát Singapore đã liên hệ với đối tác để hỗ trợ, cung cấp thông tin.

Với thông tin bổ sung từ Mỹ và Anh hôm 14/10, cảnh sát Singapore đã phối hợp với cơ quan chống rửa tiền triển khai chiến dịch truy quét nhằm vào Chen Zhi và các đồng phạm.

Chen Zhi, nhà sáng lập 37 tuổi của tập đoàn Prince tại Campuchia, bị chính phủ Mỹ và Anh cáo buộc đứng đầu mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Mỹ cho rằng Prince là tổ chức bình phong để Chen Zhi điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến toàn cầu, sử dụng lao động cưỡng ép và tham gia buôn người.

Chen Zhi đã bị truy tố tại Mỹ, với mức án tối đa có thể lên đến 40 năm tù. Chính phủ Mỹ cũng tịch thu khoảng 127.271 bitcoin của ông trùm này, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành, đồng thời đưa các công ty liên quan vào danh sách trừng phạt với các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch.

