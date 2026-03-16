Singapore thu hồi thêm lô sữa vì phát hiện độc tố

Singapore thu hồi thêm hai lô sữa công thức của Nestlé và Nature One Dairy do chứa độc tố cereulide, nâng tổng số sản phẩm rút khỏi kệ hàng lên 11 lô.

Ngày 15/3, Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) và Phòng chống Bệnh truyền nhiễm (CDA) ra thông báo khẩn nhằm phòng ngừa rủi ro sức khỏe cho trẻ em. Giới chức phát hiện cereulide - hoạt chất độc tính cao gây triệu chứng tiêu hóa cấp tính như buồn nôn và nôn mửa - trong hai lô sữa mới. Nhóm này gồm sữa Nestlé NAN HA2 loại 800 gram (sản xuất tại Thụy Sĩ, mã lô 52750017C1, hạn sử dụng 31/10/2027) và Nature One Dairy Premium Toddler Milk Bước 3 loại 900 gram (sản xuất tại Australia, số lô 326251110, hạn sử dụng 10-11/11/2027).

Từ ngày 8/1 đến nay, nhà chức trách Singapore đã lệnh dừng lưu hành tổng cộng 11 lô sữa nhiễm độc thuộc các dòng Nestlé NAN, Nature One Dairy và Dumex Dulac. SFA và CDA xác nhận họ chưa ghi nhận thêm ca ngộ độc mới nào kể từ đợt cập nhật ngày 30/1.

Danh mục sữa công thức thuộc diện thu hồi ở Singapore

Trước đó, ba trẻ em có triệu chứng nhẹ sau khi uống sữa đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe. Hiện y học chưa có xét nghiệm chuyên biệt để xác định chính xác tình trạng ngộ độc cereulide, nên CDA đang phối hợp chặt chẽ cùng giới y bác sĩ theo dõi các ca bệnh tiềm ẩn.

Các cơ quan y tế khuyến cáo phụ huynh lập tức ngừng cho con sử dụng các sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo. Nếu trẻ xuất hiện dấu hiệu bất thường, gia đình cần nhanh chóng đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế thăm khám và liên hệ điểm bán lẻ để nhà phân phối giải quyết đền bù. Về nguồn cung, SFA khẳng định lượng sữa doanh nghiệp rút khỏi thị trường đợt này chỉ chiếm khoảng 5% tổng sản lượng nhập khẩu. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua các nhãn hiệu thay thế an toàn khác.

Làn sóng thu hồi sữa bắt đầu từ cuối tháng 12/2025, sau khi một nhà máy cung ứng nguyên liệu tại Trung Quốc phát hiện độc tố cereulide. Đơn vị này là đối tác của nhiều tập đoàn lớn như Nestlé, Danone và Lactalis. Sự cố buộc Nestlé phải thu hồi sản phẩm tại hàng loạt quốc gia châu Âu trước khi phạm vi ảnh hưởng lan rộng sang châu Phi, châu Mỹ và châu Á, bao gồm cả Việt Nam.

CDA đang phối hợp chặt chẽ với SFA để triển khai giám sát thông qua đội ngũ y bác sĩ, nhằm theo dõi và phát hiện sớm các trường hợp nghi ngộ độc cereulide ở trẻ em. Ảnh: AFP

Việt Nam cũng yêu cầu dừng lưu thông, rà soát thu hồi các sản phẩm có trên thị trường.

Bình Minh (Theo CNA)