Singapore siết an ninh cho Đối thoại Shangri-La

Cảnh sát Singapore tăng tuần tra, cấm đường để đảm bảo an ninh cho Đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh hàng đầu châu Á, ​​diễn ra cuối tuần này.

Cảnh sát Quốc gia Singapore ngày 30/5 thông báo chiến dịch an ninh quy mô lớn sẽ được tiến hành để đảm bảo an toàn cho diễn đàn Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 ngày 2-4/6 tại khách sạn Shangri-La. Đây là sự kiện an ninh hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 550 đại biểu từ các cơ quan quốc phòng, an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Cảnh sát sẽ tăng cường kiểm tra phương tiện xung quanh khách sạn Shangri-La trong thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời điều thêm nhân lực tổ chức các cuộc tuần tra trong khu vực.

Người dân Singapore được khuyến cáo tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của cảnh sát tại các chốt kiểm soát, tránh đi vào những tuyến đường xung quanh khách sạn vào thời điểm hội nghị diễn ra.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), đơn vị tổ chức sự kiện, cho biết Đối thoại Shangri-La năm nay sẽ áp dụng chương trình nghị sự mở rộng nhằm tăng cơ hội thảo luận, tranh luận của các đại biểu. Bộ trưởng quốc phòng, các quan chức quốc phòng cấp cao cũng như lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia an ninh tới từ châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Bắc Mỹ sẽ thảo luận các thách thức an ninh nghiêm trọng của khu vực và thế giới.

Cảnh sát đứng gác bên ngoài địa điểm tổ chức Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi tháng 5/2019. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ có bài phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La vào ngày 2/6. Giám đốc IISS khu vực châu Á James Crabtree cho biết Australia đang đóng vai trò quan trọng trong an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Thủ tướng Albanese từ khi nhậm chức để thể hiện vai trò là một lãnh đạo ngoại giao, hợp tác chặt chẽ trong khu vực.

Sự tham gia của bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La cũng là vấn đề được quan tâm. Tuy nhiên, Washington hôm 29/5 nói rằng Bắc Kinh đã từ chối lời mời về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Singapore.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 30/5 phản hồi rằng Mỹ "hiểu rõ lý do đối thoại quân sự Trung - Mỹ gặp khó khăn" và kêu gọi Washington nên "sửa chữa hành vi sai trái" của mình.

Đối thoại Shangri-La được tổ chức thường niên từ năm 2002, dù phải tạm dừng hai năm 2020, 2021 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Ngọc Ánh (Theo StraitsTimes)