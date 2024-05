Singapore nêu lý do hành khách bị hất tung trong vụ máy bay gặp nhiễu động

Kết quả điều tra sơ bộ vụ máy bay Singapore gặp nhiễu động cho thấy việc thay đổi lực G đột ngột và giảm độ cao 54 m khiến hành khách bị hất tung lên trần máy bay rồi rơi mạnh xuống.

"Máy bay đã trải qua sự thay đổi nhanh chóng lực G. Điều này dẫn đến việc những hành khách không thắt dây an toàn bị hất tung", Bộ Giao thông Singapore hôm nay dẫn báo cáo điều tra sơ bộ của Cục Điều tra An toàn Giao thông.

Lực G đo gia tốc của vật bằng cách so sánh với lực hấp dẫn bình thường trên Trái Đất, được ấn định ở mức +1G. Ví dụ, ở mức +1,57G, một người có cảm giác như họ nặng gấp 1,57 lần trọng lượng cơ thể của mình.

Chiếc Boeing 777-300ER của Singapore Airlines mang số hiệu SQ321 chở 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn từ London đến Singapore hôm 21/5 gặp nhiễu động nghiêm trọng khi đang ở không phận Myanmar. Sự cố khiến một hành khách Anh 73 tuổi thiệt mạng, nghi do lên cơn đau tim, và hàng chục người bị thương.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng chiếc Boeing 777-300ER đang bay ở độ cao hành trình 11.277 m về phía nam Myanmar, gần khu vực đang hình thành bão lúc 15h49 giờ Singapore, khi nhiễu động bắt đầu gây ra dao động lực G trong khoảng từ +0,44G đến +1,57G trong 19 giây.

Lúc này, hành khách bắt đầu cảm thấy máy bay rung nhẹ. Máy bay tăng độ cao lên 11.387 m do chuyển động của không khí. Chế độ lái tự động của máy bay cố gắng đưa nó xuống độ cao hành trình đã thiết lập, các phi công bật tín hiệu thắt dây an toàn.

8 giây sau, máy bay trải qua sự thay đổi nhanh chóng về lực G từ +1,35G xuống -1,5G trong 0,6 giây, tạo ra cú hẫng khiến hành khách không thắt dây an toàn bị hất tung lên trần. Ngay sau đó, lực G thay đổi từ -1,5G thành +1,5G trong 4 giây, độ cao máy bay giảm 54 m từ 11.387 m xuống 11.333 m, khiến những hành khách bị hất lên rơi xuống. Chuỗi biến động này khiến hành khách và phi hành đoàn bị thương.

Trong quá trình này, các phi công đã cố gắng ổn định máy bay, ngắt chế độ lái tự động trước khi kích hoạt lại và bắt đầu hạ độ cao để chuyển hướng đến sân bay Suvarnabhumi của Bangkok, hạ cánh lúc 16h45.

Bên trong chiếc máy bay của Singapore Airlines gặp nhiễu động không khí nghiêm trọng ở không phận Myanmar ngày 21/5. Ảnh: Reuters

Nhóm điều tra bao gồm giới chức Singapore, đại diện của Boeing, các quan chức Mỹ từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) và Cục Hàng không Liên bang (FAA). Báo cáo được đưa ra dựa trên phân tích sơ bộ dữ liệu hộp đen. Bộ Giao thông Singapore cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp tục để đưa ra kết luận cuối cùng.

Singapore Airlines cho biết 42 hành khách vẫn đang ở Bangkok, trong đó 26 người đang nằm viện. Họ đang hợp tác với giới chức trong cuộc điều tra.

Theo nghiên cứu của NTSB năm 2021, tai nạn hàng không liên quan nhiễu động không khí là loại tai nạn phổ biến nhất. Từ 2009 đến 2018, NTSB phát hiện nhiễu động không khí gây ra hơn 1/3 số vụ tai nạn hàng không được báo cáo và hầu hết dẫn đến thương tích nghiêm trọng, nhưng máy bay không bị hư hại.

Chuyên gia an toàn hàng không vũ trụ Anthony Brickhouse cho biết hành khách cần hạn chế di chuyển trên các chuyến bay và luôn thắt dây an toàn, bất kể đèn thắt dây an toàn có sáng hay không.

Huyền Lê (Theo Reuters, Straits Times)