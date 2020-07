Singapore mở cửa nhiều điểm tham quan

SingaporeCác điểm tham quan mở cửa trở lại cùng nhiều biện pháp an toàn nghiêm ngặt, giới hạn lượng khách.

Theo Tổng cục Du lịch Singapore (STB), các điểm tham quan mở cửa trở lại sau giãn cách xã hội phải sử dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Khu nghỉ dưỡng Resorts World Sentosa (bao gồm các điểm tham quan như Universal Studio Singapore, S.E.A Aquarium...) và Marina Bay Sands đã mở cửa trở lại kể từ ngày 1/7 và đang hoạt động hạn chế ở mức 25% so với công suất thông thường. Một số điểm vui chơi, giải trí đường phố và các buổi biểu diễn tại đây vẫn chưa hoạt động trở lại, riêng sòng bài chỉ mở cho khách thành viên. Marina Bay Sands đã mở cửa ArtScience Museum, Sands SkyPark Observation Deck, với những biện pháp an toàn tương tự.

Khách du lịch bên ngoài S.E.A. Aquarium, Sentosa ngày 4/7. Ảnh: GIN TAY/ The Straits Times.

Các biện pháp an toàn và vệ sinh cũng được tăng cường tại khu vui chơi. Tất cả các bề mặt tiếp xúc thường xuyên đều được phun chất kháng khuẩn, kính 3D và xe chở khách cũng được khử trùng sau mỗi lần sử dụng. Jemma Culnane, một khách tham quan cho biết: "Đây là ngày vui nhất đối với các con tôi trong ba tháng qua. Ngoài việc đi bộ hàng ngày vào buổi sáng và chạy xe đạp, bọn trẻ đã phải ở trong nhà kể từ tháng 4".

Vào ngày 6/7, gần 2.000 người đã đến thăm Singapore Zoo, Jurong Bird Park và River Safari nhân ngày đầu tiên mở cửa công viên sau thời gian đóng cửa. Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Singapore (Wildlife Reserves Singapore) cho biết, mỗi khu vực sẽ chỉ hoạt động ở mức 25% công suất tại một thời điểm, tất cả khách tham quan đều phải mua vé trực tuyến và phải báo trước thời gian vào cổng trước khi đến. Các khu vực cũng sẽ áp dụng công nghệ theo dõi lượng khách theo thời gian thực và dự kiến cho thử nghiệm các hệ thống kiểm soát mật độ đám đông. Night Safari vẫn đóng cửa trong thời gian này.

Khách tham quan tại Singapore Zoo. Ảnh: KEVIN LIM/ The Straits Times.

Gardens by the Bay, một điểm tham quan nổi tiếng khác tại đảo quốc hoạt động trở lại theo giai đoạn từ ngày 11/7, với bước đầu là việc mở cửa cho các thành viên vào Flower Dome. Với các khu tham quan khác như đài quan sát Supertree Observatory, nhà kính Cloud Forest và vườn hoa Floral Fantasy vẫn đóng cửa. Đặt sự an toàn của du khách lên hàng đầu khi mở cửa trở lại, Gardens by the Bay ra mắt một ứng dụng mới vào ngày 29/6 và đã thử nghiệm với các thành viên. Tính năng bán vé theo thời gian thực của ứng dụng sẽ giúp hạn chế lượng khách tham quan luôn ở mức 25% công suất, đồng thời giúp ghi nhận việc ra – vào cổng an toàn trên hệ thống.

Bên cạnh đó, các điểm tham quan khác và các công ty lữ hành nội địa cũng có thể gửi đề nghị cho phép hoạt động trở lại cho Tổng cục Du lịch Singapore (STB) để được đánh giá. Sau khi nhận được phê duyệt từ Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI), các đơn vị sẽ có thể tiếp tục hoạt động. Nhiều cơ sở du lịch đã nhận được phê duyệt cho phép hoạt động trở lại và sẽ thông báo ngày tái mở cửa trong vài tuần tới.

Ngân Dương