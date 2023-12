Singapore là điểm đến MICE tốt nhất thế giới 2023

SingaporeSingapore được vinh danh điểm đến MICE, thành phố kinh doanh tốt nhất châu Á và thế giới tại giải thưởng Du lịch Kinh doanh châu Á - Thái Bình Dương 2023.

Với những chính sách quy hoạch, thúc đẩy lĩnh vực du lịch kết hợp công tác, hội nghị (MICE), Singapore từng bước phát triển và trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này. Danh hiệu "Điểm đến MICE tốt nhất thế giới 2023" tại lễ trao giải Du lịch Kinh doanh (Business Traveller Awards 2023) đã góp phần minh chứng cho những nỗ lực gần đây của đảo quốc trong hành trình mang lại trải nghiệm tối ưu cho nhóm khách đặc thù này.

Ngoài hạng mục trên, Singapore còn đạt hai danh hiệu khác tại lễ trao giải Du lịch Kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Business Traveller Asia-Pacific Awards 2023), gồm "Thành phố cho Doanh nghiệp tốt nhất châu Á" và "Thành phố cho Doanh nghiệp tốt nhất thế giới" (Best Business City in Asia & Best Business City in the World).

Singapore nổi tiếng với các địa điểm tổ chức sự kiện MICE thỏa các yếu tố: trang thiết bị hiện đại, không gian thoáng đãng, vị trí thuận lợi, đa dạng loại hình... Ảnh: Travel Daily Media

Bên cạnh những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện và thúc đẩy của chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp nội địa cũng góp phần mang lại những thành tích trên, thông qua các sáng kiến cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện, nghỉ ngơi, ẩm thực, giải trí kết hợp...

Dưới đây là một số đơn vị, địa điểm tổ chức loại hình sự kiện doanh nghiệp, thương mại do Tổng cục Du lịch Singapore (STB) gợi ý cho những đối tượng có dự định chọn đảo quốc làm điểm đến MICE tiếp theo. Tất cả đều đảm bảo yếu tố đổi mới, sáng tạo và hướng đến phát triển bền vững tại Singapore.

Khu bảo tồn thiên nhiên Mandai Wildlife Reserve

Khuôn viên ngoài trời rộng lớn với tổ hợp Bird Paradise, Singapore Zoo, Night Safari và River Wonders là một trong những điểm đến tham quan khám phá thiên nhiên và động vật hoang dã nổi bật giữa lòng đảo quốc. Tuy nhiên, ít ai biết khu bảo tồn thiên nhiên Mandai Wildlife Reserve còn sở hữu chuỗi không gian tổ chức sự kiện theo chủ đề ấn tượng.

Sau khi kết thúc hoạt động hội nghị, du khách có thể lựa chọn các hoạt động trong khuôn viên để trải nghiệm ẩm thực, giải trí chỉ cách vài phút di chuyển. Đầu tiên là khu vực vườn thú ban đêm Night Safari. Hoạt động Evening in the Wild (thế giới hoang dã về đêm) diễn ra trong chiếc lều Tipi lớn nhất Singapore, là một trong những trải nghiệm độc đáo du khách MICE không nên bỏ qua nếu có dịp đến đây dự hội nghị, sự kiện.

Đầu tiên, du khách sẽ di chuyển bằng xe điện, tham quan và ngắm các loài động vật hoạt động về đêm. Trải nghiệm ăn tối giữa thiên nhiên trong lều Tipi là điểm nhấn nổi bật nhất trên hành trình. Nếu đăng ký tham dự trải nghiệm vào dịp đặc biệt, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn trong menu riêng của mùa lễ hội, gồm 4 món làm từ các nguyên liệu hữu cơ, bền vững và được uống rượu vang không giới hạn.

Evening in the Wild là một trong những trải nghiệm độc đáo, thú vị cho du khách MICE khi ghé thăm đảo quốc sư tử. Ảnh: HoneyKids Asia

Gợi ý thứ hai tại khu bảo tồn là không gian yên bình tại "thiên đường chim" Bird Paradise. Du khách MICE sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương, nếm thử bánh ngọt chủ đề chim cánh cụt... trải nghiệm văn hóa ẩm thực phong phú của đảo quốc.

Nhà hàng Crimson tại khu vực này nổi tiếng với tầm nhìn đẹp, cho phép thực khách chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ và quan sát các loài chim bay lượn tại khu Hong Leong Foundation Crimson Wetlands. Không gian nhà hàng thiết kế theo phong cách sang trọng, lịch sự, thích hợp cho những buổi gặp gỡ đối tác, hội họp, tiệc doanh nghiệp... Nhà hàng cũng đảm bảo tiêu chí bền vững khi sử dụng những nguyên liệu nuôi trồng, thu hoạch theo quy trình thân thiện môi trường.

Nếu thích không khí sôi động, náo nhiệt hơn, các doanh nghiệp, tổ chức MICE có thể chọn Forest Lodge cho gala dinner vào buổi tối. Nhà hàng tọa lạc ngay trung tâm vườn thú Singapore, bao quanh bởi sắc xanh thiên nhiên và âm thanh của động vật hoang dã. Nơi này có thể đáp ứng đa dạng quy mô, chủ đề sự kiện với sức chứa 220 khách cho một bữa yến tiệc, hoặc 260 chỗ ngồi kiểu rạp hát (theatre setting), hay tối đa 280 khách cho tiệc cocktail.

Gardens by the Bay

Nổi tiếng là một trong những nơi tổ chức sự kiện MICE hàng đầu tại đảo quốc, Gardens by the Bay mang đến nhiều loại hình dịch vụ, không gian sự kiện đa dạng. Đơn cử như khu vực ngoài trời Silver Leaf, nằm ngay cạnh hồ Dragonfly.

Những cơn gió mát, nhè nhẹ thổi từ hồ nước cùng không gian thoáng đãng dưới tán cây Supertrees là điểm cộng giúp nơi đây thích hợp tổ chức đa dạng sự kiện ngoài trời như: tiệc cocktail, sự kiện ra mắt sản phẩm, hoạt động thể thao...

Silver Leaf có sức chứa lên đến 500 khách cho tiệc cocktail đứng, 300 người cho các sự kiện tiệc tùng bữa tối có bàn ghế và 200 người cho chỗ ngồi kiểu rạp hát (theatre seating). Khi hoàng hôn xuống, các cây Supertrees sẽ thắp sáng không gian, tạo nên khung cảnh lung linh, càng phù hợp cho những dịp đặc biệt như tổ chức gala dinner, kỷ niệm hoặc mừng công doanh nghiệp...

Không khí trong lành với những cơn gió mát rượi thổi từ hồ Dragonfly là điểm cộng giúp Silver Leaf thu hút nhiều đơn vị, cá nhân đến tổ chức các sự kiện ngoài trời. Ảnh: Hitcheed

Đường đi bộ trên không cách mặt đất 22m, dài 128m OCBC Skyway cũng là một điểm tổ chức sự kiện, hội họp độc đáo. Đường nằm giữa hai cây Supertrees với tầm nhìn thoáng đãng, bao quát cả khu Gardens by the Bay và Marina Bay. Đây hứa hẹn là lựa chọn ấn tượng, lý tưởng để tổ chức các sự kiện giải trí về đêm.

Flower Field Hall tọa lạc tại khu Flower Dome với không gian lãng mạn cũng là điểm đến đáng cân nhắc. Hội trường trang bị hệ thống ánh sáng với hàng nghìn bóng Led, tạo nên bối cảnh sự kiện lung linh. Không gian có sức chứa đến 1.100 người, phù hợp cho các sự kiện tiệc cocktail đứng, 800 người ngồi kiểu rạp hát và 700 người cho các sự kiện dùng bữa tối. Các đơn vị tổ chức show thời trang, gala dinner và sự kiện MICE có thể cân nhắc chọn nơi này làm điểm đến.

S.E.A. Aquarium: kỳ quan thủy cung

Một trong những địa điểm MICE độc đáo nhất tại Singapore là Ocean Gallery tại S.E.A. Aquarium. Khung cảnh "dưới biển" rộng lớn với mái vòm kính lớn là môi trường sống của nhiều sinh vật biển như cá nhám, cá đuối manta... Khách tham dự sẽ được trải nghiệm dự hội nghị, sự kiện, dùng bữa... với các đàn cá vây quanh.

Thủy cung gồm ba tầng, với sức chứa khoảng 200-300 khách mỗi tầng, thích hợp tổ chức các cuộc họp và sự kiện quy mô lớn, nhiều phân khu. Khách mời có thể thưởng thức cocktail, nhâm nhi món khai vị trong khi ngắm hàng nghìn sinh vật biển bơi xung quanh, tạo nên không gian phiêu lưu dưới nước thú vị.

Ocean Gallery tại S.E.A. Aquarium thích hợp tổ chức các buổi gala dinner, sự kiện giao lưu, tiệc cocktail... Ảnh: VisitSingapore

Marina Bay Sands' hybrid event broadcast studio

Hybrid event broadcast studio (HEBS) tọa lạc ngay trong khuôn viên trung tâm triển lãm và hội nghị Sands Expo (Sands Expo and Convention Centre). Hầu hết du khách MICE thường xuyên đến Singapore sẽ quen thuộc với nơi đây vì là địa điểm nổi tiếng hàng đầu cho sự kiện hội nghị, thương mại quốc tế.

Studio này còn là lựa chọn lý tưởng hàng đầu cho các sự kiện hybrid với trang thiết bị hiện đại, cung cấp khả năng phát sóng truyền hình trực tiếp và công nghệ trình chiếu 3D hologram độc đáo.

HEBS còn có sân khấu ba chiều trang bị hình nền và sàn tương tác, kết hợp tường Led vuông góc có thể hiển thị hình ảnh 360 độ và sàn Ledplexiglass cho các hình chiếu xuống sàn sống động. Studio còn sở hữu hệ thống ánh sáng sân khấu có thể điều chỉnh kèm tùy chọn phát sóng hình ảnh ảo.

Các giải pháp thực tế ảo (VR, AR) và thực tế mở rộng (XR) cũng có đầy đủ tại studio, mang đến sự kết hợp mượt mà giữa thế giới thực và ảo trong các sự kiện công nghệ tầm cỡ.

Các địa điểm gợi ý trên góp phần khẳng định vị thế là điểm đến MICE tốt nhất thế giới của đảo quốc sư tử. Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu triển khai sự kiện doanh nghiệp, thương mại, hội nghị... có thể cân nhắc lựa chọn và đặt lịch ngay từ bây giờ.

Thy An