Singapore, Đức mở rộng thu hồi sữa bột do nhiễm độc tố

Cơ quan chức năng Singapore và Đức vừa yêu cầu thu hồi thêm nhiều lô sữa bột Dumex và Aptamil sau khi phát hiện độc tố cereulide.

Tại Singapore, Cơ quan Thực phẩm (SFA) ngày 30/1 thông báo thu hồi hai lô Dumex Dulac sản xuất tại Thái Lan gồm Dulac stage 1 (mã 101575737) và Dulac stage 2 (mã 101570779). Cả hai sản phẩm đều có trọng lượng 800 gram, hạn sử dụng đến ngày 5/9/2027. Động thái này nâng tổng số lô sữa nhập khẩu bị ảnh hưởng tại đảo quốc sư tử lên con số 9, chiếm khoảng 5% nguồn cung từ nước ngoài.

Cùng thời điểm tại châu Âu, tập đoàn Danone rút khỏi thị trường Đức ba dòng sản phẩm Aptamil do lo ngại nhiễm độc. Danh sách bao gồm Aptamil Pronutra Pre (hộp 1,2 kg, hạn dùng 19/11/2026), Aptamil Pronutra 1 DE (800 gram, hạn dùng 10/11/2026) và Aptamil Profutura Duo Pre D (800 gram, hạn dùng 20/4/2027). Văn phòng Bảo vệ Người tiêu dùng và An toàn Thực phẩm Liên bang Đức xác nhận các lô hàng này được sản xuất từ tháng 5 đến tháng 8/2025.

Nguyên nhân đợt thu hồi đồng loạt này xuất phát từ việc phát hiện độc tố cereulide trong các mẫu thử nghiệm. Theo SFA, các sản phẩm mới nhất có khả năng đã sử dụng chung một loại nguyên liệu thô nhiễm độc từ cùng nguồn cung ứng với các lô sữa bị thu hồi trước đó. Tính đến ngày 29/1, Singapore ghi nhận ba trường hợp trẻ em xuất hiện triệu chứng bệnh nhẹ sau khi sử dụng sữa nghi nhiễm khuẩn, hiện sức khỏe các bé đã ổn định.

Cereulide là độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereussản sinh, có khả năng gây tổn thương tế bào. Đặc tính chịu nhiệt cao khiến độc tố này không bị vô hiệu hóa qua quá trình đun nấu thông thường hoặc pha sữa theo chuẩn hướng dẫn. Trẻ nhỏ hấp thụ phải chất này có thể khởi phát nhanh các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như nôn mửa và đau thắt dạ dày. Dù chưa có xét nghiệm lâm sàng chuyên biệt để khẳng định chắc chắn tình trạng ngộ độc cereulide, giới chức y tế đang tăng cường giám sát chặt chẽ các ca bệnh nhi có biểu hiện nghi vấn.

Cuộc khủng hoảng sữa bột toàn cầu khởi phát từ ngày 5/1 khi tập đoàn Nestlé phát hiện "vấn đề chất lượng" từ nguyên liệu của một nhà cung cấp, buộc phải thu hồi sản phẩm tại hàng loạt quốc gia châu Âu. Phạm vi ảnh hưởng nhanh chóng lan sang châu Phi, châu Mỹ và châu Á với sự tham gia của nhiều ông lớn ngành sữa như Danone và Lactalis. Bê bối này khiến cổ phiếu Danone giảm gần 13% giá trị trong hai tuần qua, đồng thời buộc cơ quan điều tra Pháp vào cuộc để làm rõ mối liên hệ tiềm ẩn với hai ca tử vong ở trẻ sơ sinh.

Giới chức y tế khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra kỹ mã lô sản phẩm và tuyệt đối không cho trẻ sử dụng các loại sữa nằm trong danh sách cảnh báo. Phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế nếu nhận thấy các dấu hiệu bất thường về tiêu hóa sau khi uống sữa. Người mua có thể liên hệ trực tiếp với các điểm bán lẻ để thực hiện quy trình đổi trả hàng hóa.

