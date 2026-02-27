Singapore đối mặt 'thử thách tồn vong' khi tỷ lệ sinh chạm đáy kỷ lục

Tỷ lệ sinh của Singapore năm 2025 lao dốc xuống mức kỷ lục 0,87, đẩy quốc gia này vào "thử thách tồn vong" khi đối mặt cùng lúc hai gánh nặng là người trẻ ngại kết hôn và dân số già hóa nhanh.

Phát biểu tại quốc hội hôm 26/2, Phó Thủ tướng Gan Kim Yong cho biết tổng tỷ suất sinh (TFR) của Singapore lao dốc xuống mức thấp kỷ lục mới là 0,87 vào năm 2025, theo CNA. Trước đó, chỉ số này lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng 1 vào năm 2023 với mức 0,97 và duy trì trong suốt năm 2024.

Ông Gan đưa ra một phép tính cảnh báo, cụ thể với mức sinh 0,87 hiện tại, 100 người Singapore thế hệ này chỉ sinh ra 44 người con và tụt xuống còn 19 người cháu ở thế hệ tiếp theo. Khi số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hao hụt dần, đảo quốc sẽ gần như không thể đảo ngược xu hướng này. Song song đó, tốc độ già hóa đang tăng tốc kỷ lục. Năm 2025, cứ 5 công dân lại có một người trên 65 tuổi, bứt phá so với tỷ lệ 1/8 hồi năm 2015.

Tổng tỷ suất sinh sơ bộ của cư dân Singapore giảm từ mức 0,97 năm 2024 xuống còn 0,87 vào năm 2025, mức thấp nhất trong lịch sử của quốc gia này. ẢNH: Gin Tay

Ở tầm vĩ mô, ông Gan nhận định dân số sụt giảm đồng nghĩa với việc sức sống của quốc gia và nền kinh tế Singapore sẽ bị suy giảm. Tăng trưởng kinh tế cũng như thu nhập sẽ chậm lại, trong khi chi tiêu cho y tế và an sinh xã hội phải tăng lên để hỗ trợ cộng đồng người cao tuổi đang ngày một đông đảo.

"Áp lực khủng khiếp này không chỉ tác động ở cấp độ quốc gia mà còn đè nặng lên từng hộ gia đình", ông nói thêm. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt công dân cũng khiến Singapore ngày càng khó đáp ứng các yêu cầu về an ninh và quốc phòng. Ông Gan dự báo nếu giới chức không tung ra các biện pháp mới, quy mô dân số nội địa sẽ bắt đầu co cụm ngay từ đầu thập niên 2040.

Để thay đổi cục diện, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Singapore, bà Indranee Rajah, cho rằng các chính sách đơn thuần là chưa đủ. "Điều chúng ta cần là một sự tái khởi động toàn diện về quan niệm hôn nhân và nuôi dạy con cái", bà nói.

Theo bà Indranee, Singapore cần phải tái khởi động toàn diện ở ba phương diện. Một là thay đổi cách xã hội nhìn nhận và hỗ trợ việc lập gia đình; hai là chuyển đổi môi trường làm việc để hài hòa giữa sự nghiệp và cuộc sống tổ ấm; ba là thúc đẩy sự chung tay góp sức của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Hiện, chính phủ lập nhóm công tác liên ngành, nghiên cứu tăng thời gian nghỉ chăm sóc con và hỗ trợ tài chính cho phụ huynh. Nhà chức trách cũng bắt tay với giới doanh nghiệp nhằm xây dựng môi trường làm việc dung hòa, giúp nhân sự cân bằng giữa phát triển sự nghiệp và vun vén tổ ấm.

Dù nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh nội tại, chính phủ thừa nhận Singapore vẫn cần dòng người nhập cư được "quản lý chặt chẽ" để bù đắp cho tỷ lệ sinh thấp. Dự kiến, quốc gia này tiếp nhận khoảng 25.000 đến 30.000 công dân mới mỗi năm trong 5 năm tới. Đồng thời, chỉ tiêu cấp thẻ thường trú nhân (PR) cũng sẽ được điều chỉnh tăng lên mức 40.000 người mỗi năm để đảm bảo nguồn lực cho tương lai.

Bình Minh (Theo CNA)