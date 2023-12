Nhận thấy tiềm năng của drone, Singapore đưa ra những quy định pháp lý cụ thể và lập những khu vực chuyên phục vụ thử nghiệm và phát triển công nghệ này.

Drone giao hàng do công ty F-drones của Singapore phát triển. Ảnh: F-drones

Phương tiện bay không người lái (UAV), hay drone, đang xuất hiện phổ biến hơn trên khắp thế giới. Heron AirBridge xuất phát từ một dự án đổi mới được Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) hỗ trợ, startup này đã phát triển thành công nguyên mẫu hệ thống Quản lý giao thông phương tiện bay không người lái (UTM), trở thành công ty công nghệ UTM tiên phong ở Đông Nam Á.

Theo Fabrice Ancey, đồng sáng lập kiêm giám đốc thương mại của startup Heron Airbridge tại Singapore "không chỉ giao thông, ngày càng có nhiều lĩnh vực khác sử dụng loại phương tiện này. Ví dụ, nông nghiệp sử dụng drone để quan sát, phun thuốc cho cây trồng. Chúng cũng có thể giúp giám sát, giao hàng... phục vụ cho việc phát triển công nghiệp thông minh".

Thành lập vào năm 2022, Heron AirBridge có thể phát triển mạnh nhờ sự hỗ trợ từ chính phủ Singapore. Ancey ví khu tổ hợp LaunchPad@one-north, do JTC, cơ quan thuộc chính phủ Singapore quản lý, như "Thung lũng Silicon của Singapore". Anh cho biết, nơi đây có tất cả hệ sinh thái hỗ trợ cho những ý tưởng mới tiếp tục phát triển.

Singapore đẩy mạnh phát triển drone như thế nào? Trung tâm JTC LaunchPad@One-North. Video: LaunchPad

Giống như nhiều quốc gia khác, Singapore đang tìm cách tận dụng những cơ hội và lợi thế mà phương tiện bay không người lái mang lại. Singapore cũng đang nổi lên như một quốc gia tiên phong trong khu vực về phát triển và ứng dụng công nghệ drone. Chính phủ nước này tin rằng công nghệ drone có thể góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, xã hội và cải thiện môi trường.

Một cột mốc quan trọng diễn ra vào năm 2017 khi Singapore đưa phương tiện bay không người lái vào chiến lược Quốc gia Thông minh của nước này. Chiến lược giúp khai thác và ứng dụng công nghệ drone sao cho có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Singapore cũng ban hành Đạo luật Máy bay không người lái (An ninh và An toàn Công cộng), đưa ra một bộ quy tắc rõ ràng cho các hoạt động của drone. Thay vì hạn chế sử dụng drone, việc đưa ra khung pháp lý như vậy, cùng với sự hỗ trợ tích cực từ chính phủ Singapore, đã tạo ra một môi trường nơi công nghệ drone có thể phát triển một cách an toàn và đáng tin cậy, theo Skyports.

Bên cạnh đó, Singapore còn xây dựng những khu vực thử nghiệm để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển drone. Ví dụ, Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MPA) thành lập Cơ sở Drone Hàng hải vào năm 2021. Nằm gần bến Marina South và điểm neo đậu tàu, cơ sở này cung cấp không gian thuận lợi để thử nghiệm và phát triển công nghệ drone phục vụ cho hàng hải như giao hàng từ bờ tới tàu và kiểm tra tàu từ xa.

"CAAS đã đưa ra các quy định dành cho drone ở Singapore. Tại Singapore, có những khu vực thử nghiệm như Cơ sở Drone One-North và Cơ sở Drone Hàng hải. Các công ty quan tâm đến việc thử nghiệm và phát triển công nghệ drone có thể thực hiện tại những khu vực trên, sau đó ứng dụng tại đô thị và khu vực hàng hải có kiểm soát", Tan Kah Han, giám đốc cấp cao về hệ thống không người lái tại CAAS, cho biết.

Singapore hiện có hơn 40 startup về drone, theo Tracxn. Trong số này có F-Drones, công ty đầu tiên ở Singapore được CAAS cấp phép giao hàng ngoài tầm nhìn (BVLOS) bằng drone tới tàu thuyền tại nước này vào năm 2020, và Aerolion Technologies, công ty được các cơ quan chính phủ cấp vốn để phát triển drone làm sạch tòa nhà và một số mẫu drone khác.

Thu Thảo