Singapore có thể ghi nhận 2.000 người chết một năm vì Covid-19

Quan chức Singapore nêu kịch bản nước này ghi nhận 2.000 người chết một năm vì nCoV, cho biết ca tử vong do Covid-19 sẽ dần tăng bất chấp năng lực chăm sóc y tế.

"Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Singapore là 0,2%, tương đương tỷ lệ người chết do bệnh viêm phổi trước khi đại dịch bùng phát. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là số ca tử vong do Covid-19 sẽ tiếp tục tăng bất chấp năng lực chăm sóc y tế tốt nhất. Chúng ta có thể chứng kiến khoảng 2.000 người chết một năm vì căn bệnh này", Quốc vụ khanh Bộ Y tế Singapore Janil Puthucheary cho biết hôm nay.

Quan chức Singapore cho rằng số ca tử vong sẽ tập trung trong nhóm người cao tuổi. Ông không cho biết ước tính 2.000 người chết một năm sẽ kéo dài trong bao nhiêu năm, thêm rằng Singapore ghi nhận khoảng 4.000 ca tử vong mỗi năm do cúm mùa và các bệnh đường hô hấp trước khi Covid-19 bùng phát.

Người dân bên ngoài một trung tâm xét nghiệm nCoV tại Singapore hôm 21/9. Ảnh: Reuters.

Hơn 80% dân số 5,45 triệu người Singapore đã được tiêm đầy đủ vaccine Covid-19, phần lớn ca nhiễm nCoV hiện nay đều không có triệu chứng hoặc chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ. 95% người chết trong 6 tháng qua trên 60 tuổi, trong khi 72% nạn nhân chưa tiêm chủng đầy đủ.

Quốc vụ khanh Puthucheary khẳng định Singapore đang tìm cách sống chung với Covid-19 mà không làm tăng tỷ lệ tử vong nói chung. "Sẽ có người chết vì Covid-19, nhưng tổng số ca tử vong trong một năm sẽ không tăng hơn so với thời điểm chưa xuất hiện đại dịch", ông nói.

Singapore hiện ghi nhận tổng cộng 198.374 ca nhiễm nCoV và 407 ca tử vong do Covid-19. Singapore cuối tháng trước gia hạn các biện pháp hạn chế để ngăn Covid-19 lây lan trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng mạnh. Để đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, Singapore sẽ sử dụng thêm vaccine Sinovac của Trung Quốc, bên cạnh vaccine Pfizer/BioNTech và Moderna.

Đặt mục tiêu "sống chung với Covid-19", Singapore chỉ cho phép người đã tiêm chủng đầy đủ ra vào trung tâm thương mại hoặc các nhà hàng. Động thái này có thể tạo tiền đề cho một số nước châu Á, bởi đây là quốc gia có chương trình tiêm chủng hiệu quả nhất.

Vũ Anh (Theo Reuters)