Singapore áp dụng nhiều biện pháp quản lý an toàn cho du khách

Singapore luôn đặt sự an toàn, sức khỏe của người dân, du khách lên hàng đầu khi mở cửa biên giới trong thời kỳ Covid-19.

Cuộc Khảo sát Mức độ Yêu thích Du lịch do Tổng cục Du lịch Singapore (STB) thực hiện trong năm nay cho thấy an toàn là yếu tố được du khách Việt Nam ưu tiên hàng đầu sau đại dịch. 2 trong 3 người tham gia khảo sát kỳ vọng tiêu chuẩn an toàn cao tại điểm đến của họ. Tuy phải chú trọng các tiêu chuẩn an toàn nhưng vẫn phải đảm bảo trải nghiệm du lịch. 9 trên 10 du khách Việt Nam kỳ vọng sẽ được tận hưởng chuyến du lịch trọn vẹn, không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp quản lý an toàn.

An toàn là yếu tố được nhiều du khách quan tâm khi du lịch trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn.

Cũng theo kết quả khảo sát, Singapore là một trong những điểm đến du khách Việt mong muốn khám phá sau đại dịch, với nền ẩm thực đặc sắc, các công trình kiến trúc khơi gợi cảm hứng, sự sáng tạo đổi mới không ngừng, cùng với con người và văn hóa đa sắc tộc độc đáo. Đảo quốc này đã bước sang giai đoạn chuyển đổi trong lộ trình chung sống với dịch Covid-19 và luôn áp dụng các biện pháp quản lý an toàn phòng chống dịch chặt chẽ.

Singapore cũng là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao với hơn 85% dân số đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, và 23% dân số đã hoàn thành tiêm mũi 3. Với những thành công trong việc kiểm soát dịch, Singapore đang thận trọng từng bước mở cửa biên giới, bao gồm việc mở Làn đi lại vaccine (Vaccinated Travel Lane) đến 21 quốc gia dành cho du khách đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, với nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến cùng với hệ thống xét nghiệm và truy vết tiếp xúc toàn quốc nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Áp dụng Khung Quản lý An toàn

Ngay từ khi dịch mới bùng phát, STB đã đưa ra Khung Quản lý An toàn, với quy định và hướng dẫn dành cho doanh nghiệp ngành du lịch như: khách sạn, F&B, khu mua sắm và MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng).

Các biện pháp nằm trong Khung Quản lý An toàn như giới hạn nhóm người nơi công cộng và sức chứa tại các địa điểm du lịch, đảm bảo khoảng cách tối thiểu được chính phủ Singapore liên tục cập nhật tùy theo tình hình dịch bệnh. Ngoài ra, đảo quốc cũng áp dụng các quy định giãn cách cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ, với các biện pháp quản lý an toàn dựa trên tình trạng tiêm chủng và xét nghiệm trước khi tham gia hoạt động cộng đồng.

Từ tháng 3/2020, Singapore cũng phát động chiến dịch SG Clean - chứng nhận quốc gia về vệ sinh an toàn nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ vệ sinh tại các địa điểm công cộng như: hawker centre (khu ăn uống bình dân), trung tâm thương mại, nhà hàng, điểm tham quan... Các cơ sở phải đáp ứng các tiêu chí về vệ sinh nghiêm ngặt, được giám sát bởi các cơ quan chức năng để nhận được chứng chỉ SG Clean Quality Mark.

Mọi biện pháp an toàn cho người dân, du khách đều được Singapore áp dụng.

Khả năng truy vết tiếp xúc hiệu quả

Tại Singapore, ứng dụng/thiết bị truy vết tiếp xúc TraceTogether và hệ thống check-in kỹ thuật số toàn quốc SafeEntry tại công sở, khu mua sắm, địa điểm tham quan, khu ăn uống, nhằm ngăn chặn và kiểm soát việc lây lan của Covid-19, đã giúp một phần không nhỏ cho quá trình tái thiết lập cuộc sống bình thường mới. Để check-in và check-out thông qua SafeEntry, người dùng chỉ cần sử dụng ứng dụng trên điện thoại hoặc thiết bị TraceTogether, scan QR code và thông tin sức khỏe của người dùng sẽ được hiển thị.

Áp dụng công nghệ không tiếp xúc để giảm thiểu tiếp xúc vật lý

Singapore vừa được công nhận là Thành phố Thông minh nhất thế giới năm thứ 3 liên tiếp, theo Smart City Index. Đây là minh chứng cho việc quốc gia này liên tục áp dụng công nghệ để cải thiện chất lượng cuộc sống và đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Ngành dịch vụ khách sạn của Singapore đang chuyển dần qua cơ chế tự động để giảm thiểu tiếp xúc vật lý, từ đó hạn chế khả năng lây lan của dịch bệnh. Trong đó, khách sẽ sử dụng hệ thống quản lý xếp hàng tự động cho việc check-in, thanh toán không tiếp xúc, robot hỗ trợ kỹ thuật số tích hợp AI luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của khách.

Công nghệ mới tại sân bay Changi đảm bảo việc đến và đi một cách an toàn

Sân bay Changi đã đưa vào sử dụng nhiều biện pháp hiện đại nhằm tạo ra một hành trình an toàn và xuyên suốt cho các du khách, trong đó bao gồm ki-ốt tự động làm thủ tục check-in và gửi hành lý sử dụng cảm biến hồng ngoại hiện đại. Du khách cũng sẽ được tiếp tục trải nghiệm không tiếp xúc tại làn nhập cảnh tự động. Thay vì quét dấu vân tay thông thường, một hệ thống sinh trắc học hiện đại sẽ quét khuôn mặt và mống mắt để xác minh danh tính. Ngoài ra, tại đây còn có các thiết bị và robot lau dọn tự động, sử dụng tia cực tím LED (ultraviolet-C LED) để khử trùng tay vịn cầu thang máy.

Làn nhập cảnh tự động sử dụng hệ thống sinh trắc học thay thế cho việc quét dấu vân tay. Ảnh: Changi Airport

Các biện pháp an toàn tại Singapore cho thấy đất nước này luôn đặt sức khỏe của người dân và du khách lên hàng đầu, luôn sẵn sàng chuẩn bị cho mọi diễn biến của dịch. Là trung tâm công nghệ toàn cầu, Singapore cũng có lợi thế với nhiều sáng kiến công nghệ tiên tiến để kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho người dân một cách hiệu quả nhưng vẫn đơn giản, dễ thực hiện.

Diễn viên, MC Hoàng Oanh chia sẻ sống tại Singapore giữa mùa đại dịch, cô rất ấn tượng với cách chính phủ Singapore đảm bảo an toàn cho người dân. Tận mắt chứng kiến và trải nghiệm các biện pháp quản lý an toàn tại đây, cô thấy được chính phủ đặt an toàn của người dân lên hàng đầu như thế nào. Các biện pháp như check-in bằng SafeEntry hay đảm bảo khoảng cách được thiết lập chặt chẽ nhưng không rắc rối hay làm khó dễ cho người dân trong công việc, cuộc sống hằng ngày. Các thông tin và quy định mới cũng được cập nhật nhanh chóng và thông báo rõ ràng đến người dân, nên cô và ông xã luôn trong tư thế sẵn sàng và không bao giờ sợ nhầm lẫn các quy định.

Mai Thương