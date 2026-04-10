Sindarov thí quân, lập kỷ lục thắng ở Candidates

Kỳ thủ 20 tuổi Javokhir Sindarov tiếp tục thăng hoa tại Candidates 2026 khi hạ Rameshbabu Praggnanandhaa ở vòng 10, lập kỷ lục 6 ván thắng tại giải.

Sindarov gặp Praggnanandhaa là ván duy nhất ở vòng 10 phân thắng bại, nhờ cách tiếp cận táo bạo của kỳ thủ Uzbekistan. Dù đã dẫn đầu với khoảng cách an toàn và chỉ cần hòa để duy trì lợi thế, Sindarov vẫn lựa chọn lối chơi mạo hiểm, thậm chí chủ động thí quân ở khai cuộc để tạo thế trận phức tạp. "Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn hôm nay", Sindarov nói sau ván đấu.

Diễn biến trên bàn cờ cho thấy tinh thần đó. Ngay từ khai cuộc, Sindarov có một sai sót nhỏ khi đi nhanh nước 9.Bg3 thay vì phương án chuẩn bị trước là 9.Be5. Tuy nhiên, thay vì chuyển sang thế trận an toàn, anh chấp nhận hy sinh một tượng để đổi lấy hai tốt và thế tấn công trực diện vào vua đối phương.

Javokhir Sindarov trong ván đấu với Praggnanandhaa ở vòng 10 Candidates 2026 tại Pegeia, đảo Cyprus, ngày 9/4. Ảnh: FIDE

Thế cờ trở nên sắc bén, nơi chỉ một sai lầm nhỏ có thể quyết định kết quả. Sindarov thừa nhận đây là "con dao hai lưỡi", ám chỉ khả năng thắng hoặc thua rõ ràng, không có hòa. Nhưng chính trong môi trường rủi ro cao đó, anh lại cho thấy sự vượt trội.

Sai lầm then chốt đến từ phía Praggnanandhaa, khi kỳ thủ Ấn Độ không tìm được nước phòng thủ chính xác trong thế trận căng thẳng. Sindarov nhanh chóng tận dụng, bắt lại một tượng để đưa cờ về tàn cuộc hậu hơn hai tốt, đánh hai xe.

Đây là chiến thắng thứ sáu của Sindarov sau 10 vòng, thành tích chưa từng có trong kỷ nguyên Candidates hiện đại. Trước đó, kỷ lục thuộc về Ian Nepomniachtchi với 5 ván thắng tại Candidates 2022, khi đăng quang với 9,5 điểm.

Không chỉ dừng ở kỷ lục số ván thắng, Sindarov còn tiến sát chức vô địch giải. Sau vòng 10, anh dẫn đầu với cách biệt hai điểm so với người đứng thứ hai là Anish Giri, trong khi Fabiano Caruana đứng thứ ba, kém đỉnh bảng ba điểm.

Khoảng cách này rất lớn ở một giải đấu đỉnh cao như Candidates, đặc biệt khi giải chỉ còn bốn vòng. Chỉ cần duy trì phong độ, Sindarov gần như chắc chắn giành quyền thách đấu đương kim vô địch thế giới Gukesh Dommaraju.

Dù vậy, kỳ thủ Uzbekistan tỏ ra thận trọng khi được hỏi về cơ hội đăng quang. Anh cho biết vẫn còn hai ván cầm quân đen phía trước và chỉ cố gắng không nghĩ quá nhiều đến danh hiệu, tập trung chơi cờ tốt.

Sindarov ký tặng người hâm mộ sau vòng 10 Candidates 2026. Ảnh: FIDE

Trong khi Sindarov bứt phá, các đối thủ phía sau lại không thể tận dụng cơ hội để rút ngắn khoảng cách. Ở bàn hai, Giri cầm trắng trước Hikaru Nakamura nhưng không thể tạo khác biệt. Dù Nakamura thử nghiệm phương án khai cuộc hiếm với 3...h6, thế trận nhanh chóng trở nên cân bằng và hai kỳ thủ chấp nhận chia điểm.

Các bàn còn lại đều hòa, nhưng không vì thế mà thiếu kịch tính. Trận đấu giữa Vi Dịch (Wei Yi) và Caruana diễn ra trong một thế trận phức tạp từ khai cuộc, với biến thể hiếm trong phòng thủ Pháp. Tuy nhiên, sau nhiều pha đổi quân, ván đấu chuyển sang tàn cuộc cân bằng và không bên nào có thể tạo đột biến.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Andrey Esipenko và Matthias Bluebaum tiếp tục phản ánh phong cách chắc chắn của Bluebaum. Kỳ thủ Đức giữ vững thành tích hòa cả 10 ván đã đấu, trong khi Esipenko vẫn chật vật ở cuối bảng.

Ở nội dung nữ, Rameshbabu Vaishali (chị gái của Rameshbabu Praggnanandhaa) vươn lên dẫn đầu với 5,5 điểm sau khi hòa Anna Muzychuk. Kết quả này trở nên quan trọng khi Chu Cẩm Nhĩ (Zhu Jiner) thua Bibisara Assaubayeva. Ở ván còn lại, Aleksandra Goryachkina giành chiến thắng đầu tiên tại giải khi hạ Divya Deshmukh.

Candidates là giải đấu quan trọng nhất trong chu kỳ cờ vua, nơi tám kỳ thủ thi đấu vòng tròn hai lượt để chọn ra người thách đấu Vua cờ. Các kỳ thủ sẽ nghỉ ngơi ngày 10/4, trước khi đánh vòng 11 ngày 11/4.

Xuân Bình tổng hợp