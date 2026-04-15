Sindarov giành quyền thách đấu Vua cờ Gukesh

CyprusKỳ thủ 20 tuổi Javokhir Sindarov vô địch Candidates 2026 sớm một lượt sau khi hòa Anish Giri ở vòng 13, giành quyền thách đấu Vua cờ Gukesh Dommaraju.

Ván hòa kéo dài 58 nước trước Anish Giri là đủ để Sindarov cán đích sớm, khi khoảng cách giữa anh và nhóm bám đuổi không còn có thể san lấp trong vòng cuối. Quan trọng hơn khoản tiền thưởng 70.000 euro (83.000 USD), kết quả này giúp kỳ thủ Uzbekistan lần đầu góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch thế giới.

Ván đấu quyết định diễn ra không quá kịch tính, nhưng lại cho thấy rõ bản lĩnh và sự ổn định của nhà vô địch. Với quân đen, Sindarov lựa chọn cách tiếp cận chắc chắn, chủ động giảm độ phức tạp của thế trận. Sau nước 20, khi hai bên đổi hậu, anh gần như không còn chịu áp lực đáng kể nào.

Javokhir Sindarov trong ván đấu với Anish Giri ở vòng 13 Candidates 2026 tại Pegeia, đảo Cyprus, ngày 14/4. Ảnh: FIDE

Theo đánh giá sau ván, Sindarov đạt độ chính xác lên tới 99,5%, tỷ lệ gần như hoàn hảo ở cấp độ đỉnh cao. Chính sự chính xác đó giúp anh kéo dài chuỗi bất bại lên 50 ván, kể từ sau ván thua Ivan Cheparinov ở Grand Swiss 2025.

"Ván đấu hôm nay không dễ, nhưng cũng gần như là một ván hòa dễ chịu", Sindarov nói. "Giri có thể tạo thêm sức ép ở một vài thời điểm, đặc biệt quanh nước 20, nhưng thực tế thế trận không bao giờ vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi".

Chiến thắng chung cuộc phản ánh hành trình gần như hoàn hảo của Sindarov tại giải năm nay. Anh thắng tới 6 trong 10 ván đầu tiên, kỷ lục trong lịch sử Candidates hiện đại, trước khi chuyển sang lối chơi thực dụng để bảo toàn lợi thế. Những chiến thắng trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Fabiano Caruana hay Rameshbabu Praggnanandhaa trở thành nền tảng cho chức vô địch.

Nhìn lại giải đấu, Sindarov đánh giá cao cả hai ván thắng trước Praggnanandhaa, nhưng đặc biệt ấn tượng với ván đấu giàu tính kỹ thuật trước Caruana. Anh cũng thừa nhận bản thân từng gặp khó ở ván lượt về với kỳ thủ Mỹ, nhưng đã vượt qua để duy trì mạch bất bại.

Chỉ một năm trước, Sindarov còn chưa hình dung việc góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch thế giới. Bước ngoặt đến khi anh cán đích thứ hai tại Tata Steel 2026, từ đó tin rằng bản thân đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu lớn. "Tôi luôn tin vào bản thân, nên không quá bất ngờ với kết quả này", anh nói.

Chiến thắng của Sindarov cũng mở ra một cột mốc đáng chú ý cho làng cờ vua. Trận tranh ngôi giữa anh và Gukesh sẽ là trận chung kết trẻ nhất lịch sử, khi cả hai đều mới 20 tuổi. Lần gần nhất hai kỳ thủ cùng độ tuổi góp mặt ở trận tranh ngôi là năm 2006, khi Vladimir Kramnik gặp Veselin Topalov ở tuổi 31.

Sindarov trong họp báo sau chức vô địch Candidates 2026. Ảnh: FIDE

Trong khi cuộc đua vô địch đã ngã ngũ, các bàn còn lại của vòng 13 vẫn diễn ra căng thẳng nhưng không ảnh hưởng tới cục diện chung. Ở bàn hai, Caruana chơi ván đấu hay bậc nhất giải khi đối đầu Praggnanandhaa. Kỳ thủ Mỹ chấp nhận để tượng bị bẫy, đổi lại là ba tốt cùng thế tấn công nguy hiểm.

Caruana kiểm soát ván đấu trong phần lớn thời gian và tiến rất gần chiến thắng. Tuy nhiên, ngay trước mốc 40 nước, thời điểm các kỳ thủ được cộng thêm thời gian, anh không tìm được nước đi chính xác để kết thúc ván đấu, tạo cơ hội cho đối thủ cầm hòa.

Ở bàn khác, Vi Dịch (Wei Yi) thắng ván duy nhất của vòng khi đánh bại Andrey Esipenko. Trong một thế trận phức tạp, Esipenko chủ động thí quân để tìm kiếm cơ hội, nhưng bỏ lỡ chi tiết chiến thuật quan trọng. Từ đó, Vi dần kiểm soát và chuyển hóa lợi thế thành chiến thắng.

Trận còn lại giữa Hikaru Nakamura và Matthias Bluebaum kết thúc hòa, kéo dài chuỗi phong độ ổn định của kỳ thủ Đức với 12 trận hòa sau 13 vòng.

Sau 13 vòng, Sindarov dẫn đầu với 9,5 điểm, hơn nhì bảng Giri hai điểm. Kỳ thủ Uzbekistan đã chắc chắn vô địch, nhưng vẫn còn cơ hội lập thêm kỷ lục về điểm số nếu có kết quả tốt ở vòng cuối. Anh sẽ gặp Vi với mục tiêu khép lại giải đấu bằng một thành tích lịch sử, vượt qua cột mốc 9,5 điểm của Ian Nepomniachtchi tại Candidates 2022.

Ở nội dung nữ, cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ trước vòng cuối. Bibisara Assaubayeva (bạn gái của Sindarov) và Rameshbabu Vaishali (chị gái của Praggnanandhaa) cùng dẫn đầu với 7,5 điểm. Assaubayeva tạo bước ngoặt khi đánh bại Anna Muzychuk bằng quân trắng, trong ván đấu cô kiểm soát tốt thế trận ngay từ khai cuộc. Trong khi đó, Vaishali phải vất vả mới cầm hòa được Đàm Trung Di (Tan Zhongyi) dù cầm quân đen.

Ở các bàn khác, Aleksandra Goryachkina gây bất ngờ khi đánh bại Chu Cẩm Nhĩ (Zhu Jiner), người đã mạo hiểm chơi tiếp thay vì chấp nhận hòa để tranh ngôi đầu. Chiến thắng của Goryachkina khiến cục diện trở nên khó lường, khi nhiều kỳ thủ vẫn còn cơ hội vô địch trước vòng cuối.

Xuân Bình tổng hợp