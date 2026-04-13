Sindarov cách trận tranh ngôi Vua cờ một ván hòa

CyprusKỳ thủ 20 tuổi Javokhir Sindarov tiến sát chung kết cờ vua thế giới, khi chỉ cần thêm một ván hòa ở hai vòng cuối Candidates 2026.

Ván hòa chỉ sau 35 phút trước Hikaru Nakamura giúp Sindarov duy trì khoảng cách hai điểm hơn nhóm bám đuổi trong khi giải chỉ còn hai vòng. Đồng thời, anh cũng chắc chắn có một suất đấu play-off nếu bị Anish Giri bắt kịp điểm số.

Trước Nakamura, Sindarov cho thấy rõ ý đồ không mạo hiểm. Sau những màn trình diễn bùng nổ ở giai đoạn đầu và giữa giải, kỳ thủ Uzbekistan chuyển sang lối chơi thực dụng nhằm bảo toàn lợi thế. Anh thừa nhận đã chuẩn bị sẵn các phương án dẫn tới hòa, tùy theo lựa chọn khai cuộc của đối thủ.

"Tôi đã kiểm tra mọi biến phức tạp, nhưng nếu Hikaru chơi những dòng phổ biến, tôi sẽ hướng ván đấu tới hòa bắt buộc", Sindarov nói sau ngày thi. "Đó là kế hoạch của tôi hôm nay".

Javokhir Sindarov trong ván đấu với Hikaru Nakamura ở vòng 12 Candidates 2026 tại Pegeia, đảo Cyprus, ngày 12/4. Ảnh: FIDE

Diễn biến trên bàn cờ phản ánh chính xác toan tính đó. Hai kỳ thủ đi vào một biến khai cuộc Catalan, nhanh chóng đổi quân và đưa hậu rời bàn từ rất sớm. Chỉ sau 15 nước, thế trận gần như không còn tiềm năng tạo đột biến. Đến nước 33, sau khoảng 35 phút thi đấu, hai bên lặp lại thế cờ và chấp nhận hòa.

Đây là ván đấu ngắn nhất giải, nhưng lại mang ý nghĩa chiến lược lớn. Với Sindarov, mỗi nửa điểm lúc này đều đưa anh tiến gần tới mục tiêu. Trong khi đó, Nakamura cũng không có động lực để mạo hiểm khi đã hết cơ hội cạnh tranh. Kỳ thủ Mỹ thậm chí dành lời khen đặc biệt cho đối thủ: "Cậu ấy chơi tốt hơn tất cả những người còn lại, không ai thực sự tiệm cận được phong độ đó".

Nếu ván Sindarov - Nakamura diễn ra chóng vánh, cuộc đối đầu giữa Anish Giri và Vi Dịch (Wei Yi) lại là tâm điểm về chuyên môn của vòng đấu. Cần phải thắng để níu kéo hy vọng bám đuổi, Giri nhập cuộc đầy quyết tâm. Mọi thứ khởi đầu thuận lợi khi Vi chấp nhận thí tốt sớm, nhưng đổi lại rơi vào thế trận khó chịu. Giri dần kiểm soát ván đấu và có nhiều thời điểm đứng trước cơ hội thắng rõ ràng.

Bước ngoặt đến ở trung cuộc khi Vi tìm ra phương án phòng thủ quan trọng với nước thí chất, giúp cân bằng thế trận trong tình trạng thời gian căng thẳng. Kỳ thủ Trung Quốc chỉ còn chưa đầy 10 phút cho hàng loạt nước đi trước mốc thêm thời gian, nhưng vẫn giữ được sự chính xác cần thiết.

Sau khi qua mốc 40 nước, ván đấu tiếp tục diễn biến phức tạp. Giri nhiều lần gây sức ép và tin rằng bản thân có thể thắng, nhưng không tìm được đòn quyết định. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc sơ sẩy ở nước 77, anh vô tình lặp lại thế cờ ba lần, để Vi thoát thua. "Tôi nghĩ mình đã có ưu thế thắng ở vài thời điểm, nhưng không tìm ra cách kết thúc cụ thể", Giri thừa nhận.

Anish Giri trong ván đấu với Vi Dịch. Ảnh: FIDE

Trận hòa này gần như dập tắt hy vọng vô địch của kỳ thủ Hà Lan. Nếu thắng, Giri có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn 1,5 điểm và tạo áp lực lớn trước cuộc đối đầu trực tiếp với Sindarov ở vòng 13. Nhưng với kết quả hiện tại, ngay cả khi thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp, anh vẫn cần thêm những điều kiện thuận lợi khác ở vòng cuối.

Ở các bàn còn lại, cục diện không có nhiều biến động. Fabiano Caruana có thời điểm tạo áp lực nhưng vẫn bị Matthias Bluebaum cầm hòa. Cuộc đấu trí giữa Andrey Esipenko và Rameshbabu Praggnanandhaa mang tính cống hiến, với thế trận phức tạp ngay từ khai cuộc. Tuy nhiên, cả hai không mắc sai lầm lớn và ván đấu hòa.

Sau 12 vòng, Sindarov dẫn đầu với cách biệt hai điểm cùng thành tích bất bại. Với phong độ này, anh chỉ còn cách suất thách đấu nhà ĐKVĐ thế giới Gukesh Dommaraju đúng một trận hòa.

Ở nội dung nữ, cục diện trở nên căng thẳng khi Chu Cẩm Nhĩ (Zhu Jiner) đánh bại Rameshbabu Vaishali để bắt kịp đối thủ ở ngôi đầu với 7 điểm. Bibisara Assaubayeva tiếp tục áp sát với nửa điểm ít hơn nhóm đầu, sau khi hạ Kateryna Lagno. Đàm Trung Di (Tan Zhongyi) cũng có chiến thắng đầu tiên tại giải trước Divya Deshmukh.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Anna Muzychuk khi cô rất gần chiến thắng trước Aleksandra Goryachkina, nhưng để đối thủ cầm hòa trong tàn cuộc xe đấu ba tốt. Kết quả đó khiến Muzychuk lỡ thời cơ bắt kịp nhóm đầu.

Candidates là giải đấu quan trọng nhất trong chu kỳ cờ vua, nơi tám kỳ thủ thi đấu vòng tròn hai lượt để chọn ra người thách đấu chức vô địch thế giới. Vòng áp chót sẽ diễn ra từ 19h45 ngày 14/4, giờ Hà Nội.

Xuân Bình tổng hợp