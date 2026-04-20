Simple Energy Ultra - xe máy điện cắt xẻ giá 2.500 USD

Xe máy điện mới sắp ra mắt, phạm vi hoạt hoạt động 400 km, tốc độ tối đa 115 km/h, bán ra nửa cuối năm.

Hãng xe Ấn Độ Simple Energy giới thiệu mẫu xe máy điện mới Ultra cho thị trường nội địa. Ultra là dòng sản phẩm cao cấp nhất của hãng, tập trung vào phạm vi hoạt động dài hơn và hiệu suất cao hơn so với các sản phẩm hiện có của Simple Energy. Xe mang thiết kế thể thao và khá cá tính với những đường cắt xẻ, mảng khối sắc cạnh.

Simple Energy Ultra hay Simple Ultra trang bị pin 6,5 kWh cho phạm vi hoạt động lên tới 400 km mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn IDC), giúp trở thành xe máy điện có phạm vi hoạt động xa nhất trong phân khúc tại Ấn Độ, theo Motorbeam.

Xe máy điện Simple Energy Ultra sắp ra mắt thị trường Ấn Độ. Ảnh: SimpleEnergy

Hãng xe máy Ấn Độ chưa công bố thông số về môtơ điện nhưng cho biết Simple Ultra có tốc độ tối đa 115 km/h, khả năng tăng tốc từ 0-40 km/h chưa đầy 3 giây. Ngoài ra, xe còn trang bị 4 cấp độ kiểm soát lực kéo, nhằm cải thiện độ ổn định trong các điều kiện lái khác nhau.

Các trang bị tiện ích khác như màn hình kỹ thuật số 7 inch hiển thị đầy đủ thông tin xe, cặp vành thiết kế hình ngôi sao, phanh đĩa đơn cả hai bánh, hệ thống đèn chiếu sáng LED. Ngoại hình thiết kế góc cạnh, sàn để chân rộng.

Theo kế hoạch, Simple Energy Ultra bán ra thị trường Ấn Độ trong nửa cuối năm 2026, giá 2.500 USD. Ultra là mẫu xe máy điện thứ ba ra đời sau Simple One và Simple OneS. Simple Ultra là dòng sản phẩm chủ lực của hãng.

Minh Vũ