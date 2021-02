Simeone: 'Làm việc, làm việc, làm việc'

Do Covid-19, Chính phủ Tây Ban Nha cấm công dân nhập cảnh từ Anh. Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm qua 23/2 không thể diễn ra ở sân Wanda Metropolitano, Madrid. Thay vào đó, hai đội phải chuyển đến sân National Arena ở Bucharest, Romania. Trước trận đấu được tính là sân nhà, thầy trò Simeone phải di chuyển hơn 3.300km, gấp rưỡi so với 2.500km của Chelsea. Khí hậu tại Bucharest hiện lạnh hơn Madrid chừng 5 độ C.