Simeone bật khóc vì bàn thắng vào lưới Real

Tây Ban NhaHLV Diego Simeone xúc động khi Atletico ngược dòng thắng Real 5-2 ở vòng 7 giải La Liga, ngày 27/9.

Trên sân Metropolitano, hai đội bóng thành Madrid khởi đầu đầy giằng co. Robin Le Normand đánh đầu mở tỷ số cho Atletico, trước khi Kylian Mbappe và Arda Guler ghi hai bàn liên tiếp giúp Real dẫn ngược 2-1. Tình huống này khiến thầy trò Simeone đối mặt nguy cơ một lần nữa trắng tay trước kình địch cùng thành phố.

Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ trắng kịp đứng dậy thay đổi vận mệnh. Alexander Sorloth đánh đầu gỡ hòa ở phút 45+3, trước khi Julian Alvarez sút phạt đền và sút phạt trực tiếp lập cú đúp. Phút 90+3, Antoine Griezmann kết thúc pha phản công ấn định chiến thắng 5-2 cho Atletico.

Khi Alvarez sút phạt đền thành công, máy quay phát hiện Simeone khóc vì hạnh phúc. Sau đó, HLV người Argentina lau nước mắt và tiếp tục chỉ đạo. "Hôm nay, tôi rất xúc động. Chúng tôi đã khởi đầu mùa này một cách khó khăn, nhưng với nỗ lực của mọi người, mọi thứ đã tốt đẹp trở lại", Simeone nói.

Simeone ôm mặt xúc động trong trận Atletico thắng Real 5-2 ở vòng 7 La Liga ngày 27/9. Ảnh: Reuters

Ba vòng đầu mùa này, đội xếp thứ ba La Liga mùa trước phải chịu một thất bại và hai trận hòa. Tuy nhiên, với ba chiến thắng trong bốn trận tiếp theo, thầy trò Simeone đã trở lại cuộc đua vô địch. Họ hiện xếp thứ tư với 12 điểm, kém Real sáu điểm và Barca bốn điểm (chơi ít hơn một trận).

Alvarez là cầu thủ chủ chốt trong hành trình đảo ngược tình thế cho Atletico. Trước cú đúp vào lưới Real, cựu sao Man City đã lập hat-trick đem lại chiến thắng 3-2 trước Rayo Vallecano ở vòng 6. "Alvarez rất chăm chỉ. Cậu ấy không chỉ tấn công tốt, mà còn giải tỏa áp lực cho hàng thủ", Simeone nói thêm. "Chúng tôi cần cậu ấy, và cũng phải chăm sóc vì cậu ấy rất giỏi. Hy vọng cậu ấy có thể gắn bó lâu dài với CLB này".

Mùa trước, Alvarez ghi 29 bàn trên mọi đấu trường cho Atletico. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina sút hỏng quả luân lưu dẫn đến thất bại 2-4 trước Real ở vòng 1/8 Champions League. Cú đúp vừa qua có thể xem là sự bù đắp đầu tiên của anh cho đội bóng.

"Mỗi quả phạt đền là một cú sút mới. Mỗi trận đấu là một cơ hội mới", Alvarez nói. "Chúng tôi biết trận đấu hôm nay đặc biệt như thế nào. Chúng tôi không chỉ muốn thắng trận derby, mà còn muốn giành ba điểm để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu, liên tục tấn công, tạo nhiều cơ hội và tận dụng thành công".

Thanh Quý (theo ESPN)