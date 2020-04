Silvestre: 'Tâm trí của Pogba không còn ở Man Utd'

AnhCựu trung vệ Man Utd, Mikael Silvestre cho rằng Paul Pogba hoàn toàn có thể ra đi trong hè 2020.

"Chúng ta hãy chờ xem tương lai thế nào, nhưng theo cảm nhận của tôi, tâm trí của Pogba không còn để ở Man Utd nữa", Mikael Silvestre nói trong chương trình "Talk of the Devils" của The Athletic hôm qua 8/4.

Pogba chưa thi đấu trận nào cho Man Utd, kể từ dịp Boxing Day cuối năm 2019. Trước đó, nhà vô địch World Cup 2018 cũng nghỉ đấu ba tháng để phẫu thuật chấn thương mắt cá. Tính cả mùa 2019-2020, Pogba mới đá chính vỏn vẹn sáu trận cho "Quỷ đỏ" tính trên mọi đấu trường.

Pogba (phải) đang bị đồn rời Man Utd trong hè 2020. Ảnh: PA.

Dù vậy, Silvestre tin rằng mối quan hệ giữa Pogba với Man Utd không quá tệ. "Tôi gặp cậu ấy trước lệnh giãn cách xã hội và thấy Paul Pogba rất vui vẻ", anh cho biết. "Mọi người đều cư xử bình thường với Pogba. Cậu ấy là một phần của Man Utd. Nếu muốn ở lại, Pogba sẽ không gặp trở ngại gì. Tôi chỉ hy vọng rằng cậu ấy sẽ thể hiện những gì tốt nhất khi trở lại".

Trong thời gian nghỉ thi đấu vì Covid-19, Pogba làm dấy lên tin đồn rời Old Trafford khi mặc áo Juventus lúc luyện tập. Người đại diện của anh, Mino Raiola cũng nhiều lần bóng gió tới khả năng gia nhập Real Madrid hè này.

Bất chấp tương lai thế nào, Silvestre khuyên đàn em đồng hương người Pháp sớm lấy lại phong độ. "Cậu ấy nên làm vậy ngay lúc này, cả ở Man Utd lẫn tuyển Pháp. Sự kết hợp giữa cậu ấy và Bruno Fernandes rất đáng chờ đợi", anh chia sẻ. "Người hâm mộ Man Utd chắc chắn nhớ Pogba, vì những gì cậu ấy đã làm trước đây, nhưng chúng ta cũng mong phong độ đỉnh cao ấy được tiếp diễn liên tục".

Thiếu cầu thủ đắt giá nhất lịch sử, cũng là ngôi sao số một đội hình nhưng Man Utd bất bại 11 trận gần nhất, trong đó có tám chiến thắng. Silvestre nhận xét: "Những gì đang diễn ra với Pogba và Man Utd chứng tỏ một cá nhân không thể làm nên đội bóng. Họ đã trải qua nhiều trận quan trọng mà không có cầu thủ được xem là linh hồn, là ngôi sao số một của đội. Man Utd vẫn sở hữu một đội hình chất lượng. Họ có thể giành những kết quả tốt khi thiếu những ngôi sao hàng đầu".

Mikael Silvestre, 42 tuổi, người Pháp, chơi cho Man Utd chín năm từ 1999 đến 2008. Anh được mua từ Inter, nhằm thay thế cho hậu vệ trái Dennis Irwin, và có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ. Silvestre là trụ cột Man Utd, tới khi Nemanja Vidic và Patrice Evra xuất hiện. Tại Old Trafford, Silvestre bốn lần vô địch Ngoại hạng Anh, một lần vô địch Champions League, đoạt một Cup FA, một Cup Liên đoàn. Trong màu áo tuyển Pháp, anh giành hai danh hiệu FIFA Confederations 2001 và 2003.

Thắng Nguyễn (theo The Athletic)