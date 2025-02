Silvestre: 'Amorim thiếu tôn trọng Rashford'

AnhTheo cựu hậu vệ Man Utd Mikael Silvestre, HLV Ruben Amorim đi quá xa khi liên tục công khai chỉ trích Marcus Rashford để răn đe các cầu thủ còn lại trong đội.

"Tôi nghĩ làm như vậy là quá đáng, thiếu tôn trọng", Silvestre nói trên beIN Sports cuối tuần qua. "Việc giao tiếp của Amorim rất khó khăn từ khi tiếp quản đội. Những thất bại, khó lựa chọn cầu thủ hay chấn thương. Nhưng Rashford gắn bó với đội từ 9 tuổi. Việc công khai chỉ trích cậu ấy không mang lại lợi ích gì cho bất kỳ ai, đội bóng, chủ sở hữu hay chính Rashford. Những cuộc trò chuyện đó cần phải riêng tư".

Silvestre, cựu hậu vệ khoác áo Man Utd giai đoạn 1999-2008, cho rằng Amorim liên tục công kích Rashford như vậy để răn đe và muốn các cầu thủ khác phản ứng tích cực.

"Amorim làm được điều đó, nhưng những tích cực không kéo dài đủ lâu. Về tương lai, Man Utd cần phẫu thuật và sẽ mất nhiều năm", Silvestre ví von. "Tôi không biết Amorim sẽ phải đầu tư bao nhiêu để xây dựng tập thể theo cách ông ấy muốn".

HLV Ruben Amorim chỉ đạo Marcus Rashford trong trận Man Utd thắng Bodo/Glimt 3-2 trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 28/11/2024. Ảnh: AP

Rashford khởi đầu tích cực dưới trướng Amorim, khi ghi bàn trận ra mắt của HLV Bồ Đào Nha và lập cú đúp trong trận thắng Everton 4-0. Nhưng tiền đạo người Anh bị gạch tên 11 trận gần nhất, kể từ trận thắng Viktoria Plzen 2-1 ở Europa League ngày 12/12. Amorim thậm chí tuyên bố thà cho trợ lý phụ trách huấn luyện thủ môn 63 tuổi Jorge Vital vào thi đấu, còn hơn Rashford.

Ngày 2/2, một ngày trước khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa khép lại, Rashford hoàn tất chuyển tới Aston Villa theo hợp đồng cho mượn. Aston Villa đồng ý trả 75% mức lương tuần 434.000 USD của Rashford và có thể mua đứt cầu thủ này với phí chuyển nhượng vào khoảng 50 triệu USD trong hè 2025.

Cùng ngày Rashford ra mắt CLB mới, Man Utd thua Crystal Palace 0-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh. "Quỷ Đỏ" ghi 28 và thủng lưới 34 bàn, đạt hiệu suất -6. Chỉ ba CLB bét bảng, Southampton, Ipswich Town, Leicester cùng Everton ghi ít bàn hơn Man Utd từ đầu mùa.

Amorim phủ nhận khả năng Rashford tỏa sáng tại Aston Villa là điều tiêu cực với Man Utd. "Không có gì đáng xấu hổ", HLV Bồ Đào Nha nói. "Khi cho mượn một cầu thủ, bạn kỳ vọng cậu ấy ra sân nhiều hơn và tiến bộ. Vì vậy không có gì đáng xấu hổ cả. Tôi chỉ tập trung vào những cầu thủ hiện tại và giúp đội cải thiện".

Trong khi đó, Rashford gửi lời chúc Man Utd trong phần còn lại của mùa giải. Tiền đạo người Anh tiết lộ nhận được nhiều đề nghị, nhưng quyết định gia nhập Aston Villa vì ngưỡng mộ phong cách thi đấu của CLB cũng như tham vọng của HLV Unai Emery.

Rashford ra mắt tại Aston Villa cuối ngày 2/2 theo giờ London. Ảnh: Aston Villa FC

Rashford gia nhập đội trẻ Man Utd năm 2005, được đôn lên đội một năm 2015 và từng được xem là tài năng lớn của bóng đá Anh. Tiền đạo này ghi 138 bàn qua 426 trận cho Man Utd, với đỉnh cao là 30 bàn và 11 kiến tạo qua 56 trận mùa 2022-2023, trong đó có 17 bàn tại Ngoại hạng Anh, sáu ở Europa League, sáu ở Cup Liên đoàn và một tại Cup FA.

Rashford là cầu thủ đầu tiên của Man Utd chạm mốc 30 bàn trong một mùa sau khi HLV huyền thoại Alex Ferguson giải nghệ, và sánh ngang thành tích của Robin van Persie ở mùa vô địch 2012-2013. Anh nhờ đó nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year) và Cầu thủ hay nhất do đồng đội bầu chọn tại lễ trao giải cuối mùa thường niên của Man Utd.

Nhưng mùa trước, Rashford chỉ ghi bảy bàn qua 33 trận, thậm chí không được gọi lên tuyển Anh dự Euro 2024. Anh từng bị chỉ trích vì đến quán rượu sau trận thua Man City 0-3 để mừng sinh nhật hồi tháng 11/2023 rồi tiệc tùng ở đó suốt hai đêm. Ngoài ra, anh còn một lần cáo ốm để bỏ tập hồi tháng 1/2024.

Hồng Duy