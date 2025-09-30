Silkroad vào top 5 thương hiệu uy tín châu Á

Silkroad được vinh danh top 5 doanh nghiệp xuất sắc tại lễ trao giải "Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2025" nhờ chất lượng sản phẩm, dịch vụ, trách nhiệm xã hội, ngày 27/9.

Sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á tổ chức từ năm 2022, nhằm tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về độ tin cậy, chất lượng, trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật và minh bạch quản trị. Năm nay, hơn 300 doanh nghiệp được đề cử, chỉ 100 doanh nghiệp đạt chuẩn, trong đó Silkroad Hà Nội nổi bật với những đóng góp toàn diện.

Theo Silkroad, giải thưởng góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp trong lĩnh vực phụ gia bê tông tại Việt Nam. Ngoài việc ghi dấu bằng các sản phẩm kỹ thuật, Silkroad Hà Nội còn tích cực tham gia nhiều chương trình trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp từng tài trợ chương trình "Mẹ đỡ đầu" tại Hải Dương, đóng góp vào quỹ mua vaccine Covid-19, đồng hành học bổng HanKum và các chương trình CSR cho sinh viên. Năm 2012, công ty được Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ghi nhận là doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động xã hội.

Đại diện Silkroad (giữa) nhận giải tại lễ công bố "Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2025. Ảnh: Silkroad

Song song, Silkroad Hà Nội hợp tác cùng các trường đại học lớn như Quốc gia Hà Nội, Bách khoa, Xây dựng để thúc đẩy nghiên cứu, tổ chức hội thảo kỹ thuật, hỗ trợ tuyển dụng và học bổng, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Doanh nghiệp cũng góp mặt trong nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của đất nước như cao tốc Bắc - Nam, nhà máy nhiệt điện Mông Dương, thủy điện Nho Quế, đường sắt Cát Linh - Hà Đông và sân bay quốc tế Long Thành.

Với những đóng góp trên, Silkroad Hà Nội nhiều lần được cơ quan quản lý ghi nhận, trong đó có danh hiệu doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế do Cục Thuế trao tặng và giải thưởng về công tác bảo hiểm xã hội từ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương.

Ông Kim Young Jun, Tổng giám đốc Silkroad Hà Nội, cho biết giải thưởng lần này là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ trong sản phẩm, quản trị và trách nhiệm xã hội. "Là một trong 5 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á, Silkroad Hà Nội cam kết tiếp tục đóng góp cho sự phát triển ngành xây dựng Việt Nam và mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu", ông nói.

Các doanh nghiệp được vinh danh tại sự kiện "Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2025", ngày 27/9. Ảnh: Silkroad

Thành lập năm 2007, Silkroad Hà Nội chuyên sản xuất phụ gia bê tông, phụ gia trợ nghiền xi măng và vật liệu xây dựng. Doanh nghiệp hiện có hai nhà máy tại Hải Phòng (công suất 100.000 tấn mỗi năm) và Đà Nẵng (57.600 tấn mỗi năm). Sau 18 năm phát triển, công ty chiếm 38% thị phần phụ gia bê tông trong nước và đặt mục tiêu nâng lên 50% vào năm 2026.

Thái Anh