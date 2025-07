Siêu xe mới của Ferrari bị đem so với xe Toyota

Khi Ferrari Amalfi xuất hiện, nhiều người nhận thấy có sự tương đồng với một số mẫu xe khác, đặt biệt là Toyota Prius.

Ferrari vừa giới thiệu mẫu xe mới mang tên Amalfi, kết hợp thiết kế và hiệu suất đặc trưng của Italy. Xe nằm trong phân khúc giá thấp hơn của hãng, sở hữu tỷ lệ của một chiếc grand tourer cổ điển và động cơ V8 tăng áp kép mạnh mẽ.

Nhà thiết kế số nổi tiếng Theophilus Chin, hay Theottle, tạo ra một phiên bản Ferrari Amalfi mới dưới hình hài của Toyota GR Supra thế hệ tiếp theo.

Thông thường, việc biến đổi một chiếc Ferrari thành Toyota đòi hỏi nhiều thay đổi về thiết kế, bởi hai thương hiệu có đặc trưng ngôn ngữ thiết kế rất khác nhau. Tuy nhiên, Theottle đã chứng minh điều ngược lại. Khi so sánh hai hình ảnh, những thay đổi là rất nhỏ. Phiên bản Toyota giả tưởng chỉ có đèn pha được thiết kế lại và lưới tản nhiệt rộng hơn một chút, còn cản trước và toàn bộ thân xe giữ nguyên.

Để hoàn thiện bản vẽ, nhà thiết kế loại bỏ logo Ferrari phía trước và thay vào đó là logo Toyota. Màu sơn vàng Giallo Modena rực rỡ cũng không cần chỉnh sửa vì gần giống với màu vàng Karashi trên Toyota Prius, tạo nên sự hài hòa với phong cách của Toyota.

Siêu xe mới của Ferrari cũng được cho là có nét giống với Honda Prelude. Ảnh: Honda

Những thảo luận xung quanh sự chồng chéo về mặt hình ảnh giữa Ferrari và Toyota không phải hoàn toàn mới. SF90 của Ferrari, được giới thiệu vào năm 2019, có kiểu đầu xe không khác mấy so với kiểu mũi búa của Toyota, vốn đã trở thành một đặc điểm chung trên hầu hết các dòng sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản. Điểm tương đồng đó là một phần lý do tại sao Toyota Crown Sport SUV, bán tại Nhật Bản, được so sánh với Ferrari Purosangue.

Người dùng mạng xã hội cũng chỉ ra rằng Ferrari Amalfi có một vài điểm chung về thiết kế với một mẫu xe Nhật Bản khác, Honda Prelude. Chiếc coupe dựa trên Civic này có lưới tản nhiệt hẹp giữa hai bên đèn pha và các hốc gió ở cản xe có hình dạng như ở Amalfi hiện nay.

Mỹ Anh (theo Carscoops)