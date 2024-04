Siêu xe McLaren 750S giá từ 20 tỷ đồng tại Việt Nam

McLaren 750S nhập khẩu từ Anh, động cơ tăng áp kép 4.0 V8 cho công suất 740 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây.

Hôm 17/4, nhà phân phối thương hiệu McLaren giới thiệu chiếc 750S trước công chúng tại TP HCM. McLaren 750S có hai biến thể, bản Coupe giá gần 20 tỷ đồng, trong khi bản bản Spider (mui cứng) giá gần 21,7 tỷ đồng. Khách đặt hàng mất khoảng 9 tháng mới nhận được xe.

750S được McLaren tạo ra nhằm thay thế cho 720S đã kết thúc vòng đời. Tuy nhiên, đột phá về tạo hình bên ngoài không nhiều, xe vẫn mang dáng dấp chủ đạo của 720S ngoại trừ một vài thay đổi nhỏ ở cản trước và đuôi xe.

McLaren sử dụng nhiều hơn các bộ phận bằng sợi carbon hoặc vật liệu mới tối ưu trọng lượng để "ép cân" triệt để 750S. Trọng lượng thô của McLaren 750S khoảng 1.227 kg, nhẹ hơn 30 kg so với 720S. Hãng xe Anh nói 30% linh kiện sử dụng trên 750S là mới so với 720S.

Đóng góp vào yếu tố giảm trọng lượng của McLaren 750S là ghế được bọc sợi carbon, nhẹ hơn 17,5 kg so với ghế tiêu chuẩn trên 720S. Bánh xe 10 chấu trên 750S là loại nhẹ nhất từng được trang bị tiêu chuẩn trên một chiếc McLaren thương mại, giảm 13,8 kg so với 720S. Đồng hồ tốc độ mới cũng nhẹ hơn 720S 1,8 kg. Ngay cả kính chắn gió cũng nhẹ hơn 1,6 kg. Riêng phiên bản Spider nặng hơn bản tiêu chuẩn Coupe khoảng 49 kg do lắp đặt hệ thống thu xếp mui.

Động cơ của McLaren 750S thừa hưởng từ 720S nhưng được tinh chỉnh để đạt hiệu suất tốt hơn. Cụ thể, động cơ 4 lít V8 tăng áp kép sử dụng các piston nhẹ hơn, một hệ thống quản lý mới giúp tăng áp suất tăng áp từ các tua-bin. Vì nhiều không khí hút vào động cơ hơn nên xe cần nhiều nhiên liệu hơn, do đó một máy bơm nhiên liệu lưu lượng cao thứ hai được trang bị.

McLaren 750S có công suất 740 mã lực (750 PS – cách đặt tên cho chiếc xe) và mô-men xoắn 590 Nm. Những thông số này tăng khoảng 4% về mặt công suất và 80 Nm mô-men xoắn.

Mẫu siêu xe của McLaren dẫn động cầu sau và đi kèm là hộp số ly hợp kép 7 cấp với tỷ số truyền động cuối cùng ngắn hơn để tăng khả năng tăng tốc. Phiên bản Coupe mất 2,8 giây để tăng tốc 0-100 km/h, 0-200 km/h trong 7,2 giây và 0-300 km/h trong 7,2 giây.

Với phiên bản mui trần Spider, khả năng tăng tốc 0-100 km/h tương tự bản Coupe tiêu chuẩn, trong khi 0-200 km/h mất 7,3 giây và 0-300 km/h mất 20,4 giây. Hai phiên bản đều có tốc độ tối đa 332 km/h.

McLarn nói rằng 750S dẫn đầu phân khúc với tỷ lệ công suất trên trọng lượng là 579 mã lực/tấn. Hộp số được cải tiến với chức năng "giới hạn sang số" ở chế độ lái Sport và Race, được kích hoạt tự động khi phanh gấp. Khi yêu cầu giảm số để đặt động cơ trên vòng tua chạm mức 8.500 vòng/phút, ECU sẽ ghi nhớ và chỉ giảm số khi có thể. Điều này đảm bảo xe luôn giảm số phù hợp khi vào cua.

Trên 750S, hệ thống treo là loại PCC III mới với độ cứng lò xo giảm 3% ở phía trước và tăng 4% ở phía sau, giúp hỗ trợ phản hồi và cân bằng qua các góc cua mà còn cải thiện chất lượng lái. Khách hàng có thể đặt riêng đĩa phanh gốm carbon 15,4 inch và bộ kẹp phanh nguyên khối từ McLaren Senna, được hỗ trợ bởi trợ lực phanh, bơm chân không và phanh mới mà McLaren tuyên bố bắt nguồn từ F1. Mỗi đĩa phanh mất 7 tháng để tạo ra, giúp tăng 60% độ bền và 400% độ dẫn nhiệt.

Nội thất McLaren 750S vẫn quen thuộc như 720S với màn hình giải trí hướng về người lái. Cần sang số dạng nút bấm. Ghế kiểu xe đua, khoang lái bọc da Nappa hoàn toàn hoặc kết hợp Nappa và vật liệu Alcantara. Phần mui cứng bản Spider có thể kích hoạt bằng nút bấm Aero gần màn hình trung tâm. Mui này có thể được mở trong chưa đầy 11 giây ở tốc độ tối đa 50 km/h.

Tại Việt Nam, mức giá khoảng 20 tỷ đồng của McLaren là lựa chọn khác bên cạnh Ferrari 296 GTB giá từ 21 tỷ đồng. Một mẫu xe khác từ Lamborghini là Huracan Tecnica từ hơn 20 tỷ đồng.

Phạm Trung