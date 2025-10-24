Siêu xe lao vào xe tải ngược chiều ở khúc cua tay áo

MỹChiếc Ferrari 458 đang trình diễn trước ống kính máy quay thì lao sang làn ngược chiều, đâm vào đuôi xe tải ngay khúc cua nổi tiếng ở North Carolina.

Siêu xe Ferrari đâm đuôi xe tải ở khúc cua trứ danh Video: Flscuddy

Deal's Gap, hay còn gọi là The Tail of the Dragon (Đuôi Rồng), ở North Carolina, nằm trong danh sách mong muốn của hầu hết những người đam mê xe hơi Mỹ. Đó là đoạn đường đèo với 318 khúc cua chỉ trong 17,7 km.

Video cho thấy cảnh một chiếc Ferrari 458 Spider màu đỏ bị mất lái khi không thể vượt qua khúc cua tay áo trên con đường mang tính biểu tượng và húc trúng đuôi chiếc xe tải ngược chiều cùng lúc vào cua. Siêu xe vỡ toác phần đầu bên trái, thậm chí bánh xe bên trái gãy khỏi trục, trong khi xe tải bị hất văng và xoay ngang.

Siêu xe vỡ toác đầu, gãy bánh trước bên trái sau pha lạc lái sang làn ngược chiều. Ảnh: fstdaddy

Ngay phía sau chiếc 458 Spider gặp nạn là một số siêu xe khác. Dường như xe chạy theo đoàn có tổ chức.

Đây chưa phải là vụ tai nạn Ferrari nghiêm trọng nhất từng xảy ra trên "Đuôi Rồng". Năm 2021, một chiếc 488 Pista Spider màu đỏ, phiên bản mui trần dành cho đường đua của chiếc xe thay thế 488, đã lật nhào trên đoạn đường nhựa quanh co và rơi xuống vách núi, lật ngửa.

Các nhân chứng đã nhìn thấy chiếc Ferrari đâm vào gờ giảm tốc ở tốc độ cao, khiến tài xế mất kiểm soát dẫn đến tai nạn.

Mỹ Anh (theo Carscoops)