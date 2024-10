Ấn ĐộLốp sau bên phải của chiếc Lamborghini Aventador rách tươm, với một mảng lớn nằm giữa đường ở Chennai.

Siêu xe Lamborghini vỡ toác lốp khi đang chạy Video: Mani Kandan

Video được chia sẻ bởi Mani Kandan trên tài khoản Instagram hôm 11/10. Trong đó, một chiếc Lamborghini Aventador màu đen đang từ từ chạy sang lề đường.

Lốp sau bên trái của chiếc siêu xe đã rách toác. Dường như tài xế không nhận ra lốp đã bị xẹp và tiếp tục lái đi. Lốp bị xé thành nhiều mảnh nhỏ và một mảng lớn rời khỏi vành.

Tuy nhiên, điều thú vị là một trong số các bình luận dưới video này là của tỷ phú Gautam Singhania. Ông viết: "Lốp chất lượng kém trên Lamborghini - chất lượng và vấn đề?".

Gautam Singhania - tỷ phú dệt may Ấn Độ - là người đam mê xe hơi và sở hữu một bộ sưu tập đắt tiền và quý hiếm trong gara. Lý do ông đưa ra nhận xét đầy chất vấn về chất lượng của Lamborghini có thể là do trải nghiệm gần đây với một chiếc Lamborghini.

Đó là khi Gautam Singhania lái thử siêu xe Lamborghini Revuelto. Tuy nhiên, trải nghiệm kết thúc không tốt đẹp. Tỷ phú đăng trên trang cá nhân rằng mình bị mắc kẹt trên một con đường do sự cố điện của chiếc xe.

Ông viết, hôm 3/10: "Tôi nhân chiếc Lamborghini Revuelto để lái thử và mắc kẹt trên đường do lỗi hệ thống điện. Đó là một chiếc xe mới tinh - có những lo ngại về độ tin cậy? Đây là lần thứ ba tôi có trải nghiệm về hỏng hóc trong vòng 15 ngày".

Đến 16/10, ông cho biết: "Thật sốc rằng người đứng đầu Lamborghini Ấn Độ thậm chí không thèm gọi một cuộc điện thoại để hỏi về những vấn đề xảy ra đối với một khách hàng trung thành lâu năm. Thương hiệu đã đạt mức kiêu ngạo ở mức độ khác?".

Trong trường hợp của chiếc Lamborghini bị rách lốp, có thể do nhiều nguyên nhân. Không rõ siêu xe có được bảo quản và sử dụng đúng cách hay không. Lốp xe có thể xuống cấp mà chủ nhân không nhận ra.

Ngoài ra, xe có thể đã chèn trúng một thứ gì đó trên đường và bị thủng nhưng tài xế không nhận ra nên vẫn lái đi tiếp. Áp suất lốp thấp cũng có thể dẫn đến tình trạng này.

Mỹ Anh (theo Cartoq)