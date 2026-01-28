Siêu xe Honda NSX hybrid của cảnh sát Nhật

Sự kiện đầu năm của cảnh sát tỉnh Mie gây chú ý khi xuất hiện mẫu Honda NSX duy nhất thuộc thế hệ thứ hai là xe cảnh sát.

Chiếc Honda NSX thế hệ thứ hai được một nhà môi giới bất động sản ở Shiga tặng Sở cảnh sát tỉnh Mia vào tháng 4/2025. Xe được sơn màu đen trắng đặc trưng của xe tuần tra và có đèn đỏ trên nóc. Tổng chi phí chuyển đổi, bao gồm cả giá xe, ước tính 25 triệu yen (khoảng 164.000 USD).

Xe sản xuất năm 2019 và được sử dụng bởi Đội Cảnh sát Giao thông Đường cao tốc thuộc cảnh sát tỉnh Mie, chủ yếu để thực thi luật giao thông trên đường cao tốc. Biển số xe 110 cũng là số điện thoại khẩn cấp tại Nhật Bản, dùng để tố cáo tội phạm hoặc báo cáo tai nạn.

Honda NSX của cảnh sát Mie với biển số 110. Ảnh: Tamura Fujira

Vào tháng 8/2025, chiếc NSX xuất hiện tại vòng thứ 5 của mùa giải Super GT, giải đua Suzuka GT 300 km Race, được tổ chức tại đường đua Suzuka ở tỉnh Mie.

NSX là một chiếc xe thể thao động cơ đặt giữa được Honda ra mắt năm 1990. Khi đó, Honda đang tập trung vào đua xe thể thao, bao gồm cả việc cung cấp động cơ cho McLaren trong Giải vô địch thế giới F1. NSX thể hiện tinh thần đua xe của Honda ở mọi khía cạnh.

NSX thế hệ đầu tiên được sản xuất trong 15 năm, cho đến 2005. NSX thế hệ thứ hai ra mắt vào năm 2016 và mặc dù việc sản xuất đã kết thúc vào năm 2022, nó vẫn rất phổ biến và được biết đến là một trong những chiếc xe thể thao mang tính biểu tượng nhất của Nhật Bản.

NSX thế hệ thứ hai sở hữu hệ thống truyền động hybrid, với động cơ V6 tăng áp kép 3.5 và ba môtơ điện, trong đó hai môtơ điện là một phần của hệ thống dẫn động SH-AWD (Super Handling-All Wheel Drive), tổng công suất đạt 573 mã lực. Hộp số là loại tự động ly hợp kép 9 cấp.

Mẫu NSX tại một sự kiện của cảnh sát Mie. Phía xa là một chiếc Toyota Crown. Ảnh: CJMPT

Thân xe làm từ nhôm, thép siêu bền và các vật liệu cứng và nhẹ khác, một số trong đó là những ứng dụng đầu tiên trên thế giới. Không giống như NSX thế hệ đầu tiên, mẫu xe này không có công nghệ VTEC. Cũng không giống thế hệ đầu tiên sản xuất tại Nhật Bản, thế hệ thứ hai được sản xuất ở Ohio, Mỹ, nơi xe có tên gọi Acura NSX.

Chiếc xe tuần tra NSX của cảnh sát Mie có chiều cao 1.215 mm, thấp hơn hẳn so với những mẫu xe tuần tra khác. Khoảng sáng gầm xe cũng chỉ 110 mm. Để so sánh, thế hệ Toyota Crown trước đây, được sử dụng làm xe tuần tra trên toàn quốc, có khoảng sáng gầm 135 mm.

Theo lời một sĩ quan cảnh sát, khoảng sáng gầm thấp này khiến việc lái xe trong thành phố khá vất vả. Tuy nhiên, trên đường cao tốc lại khác. Các khe hút gió và các tính năng khác trên thân xe đảm bảo hiệu suất lái ổn định. Là một phương tiện của cảnh sát, nó không được lái ở tốc độ tối đa, nhưng khả năng lái xe an toàn ở tốc độ cao là một lợi thế lớn, ông nói.

Thực tế, chiếc Honda NSX của cảnh sát Mie không phải chiếc NSX duy nhất của cảnh sát Nhật, nhưng là chiếc duy nhất thuộc thế hệ thứ hai. Sở cảnh sát tỉnh Tochigi cũng sử dụng một chiếc NSX nhưng thuộc thế hệ trước.

Mỹ Anh (theo TrafficNews)