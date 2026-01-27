Siêu xe Bugatti Chiron 'cày' nhiều như xe taxi

Chiếc Chiron đặc biệt đã chạy gần 176.000 km trong khoảng 10 năm, tức trung bình mỗi năm đi 17.600 km, hoặc mỗi tháng khoảng 1.460 km.

Siêu xe thường được coi như danh mục đầu tư di động, dành phần lớn thời gian được cất giữ trong gara có điều hòa nhiệt độ thay vì tích lũy số km. Ngay cả trong những trường hợp hiếm hoi chủ sở hữu lái chúng, không ai mong đợi chúng tích lũy số km như một chiếc xe đi lại hàng ngày. Tuy nhiên, có một chiếc Bugatti Chiron có số km đã đi nhiều hơn quãng đường trung bình của một chiếc Toyota hoặc Honda sedan cũ.

Chiếc Chiron đặc biệt này gần đây thu hút sự chú ý với số km trên đồng hồ là 175.797 km. Một số người nghi ngờ con số này là giả mạo, trong khi những người khác ca ngợi người lái bí ẩn vì đã thực sự tận dụng sức mạnh của động cơ 8 lít W16, 4 turbo của chiếc xe, với toàn bộ 1.479 mã lực.

Chiếc Bugatti Chiron nổi tiếng với số km trên đồng hồ là 175.797 km. Ảnh: Alex Penfold

Siêu xe được nhiếp ảnh gia ôtô Alex Penfold phát hiện tại một buổi tụ tập siêu xe vào tháng 10/2025, với số km hiển thị trên đồng hồ đo chính xác như trên. Được hoàn thiện bằng sợi carbon màu xanh lam với nội thất màu nâu da bò, chiếc xe trông vẫn rất mới, không có dấu hiệu hao mòn rõ rệt nào dù đã đi được quãng đường khá dài.

Bugatti sản xuất Chiron trong thời gian 2016-2024, nghĩa là tuổi thọ tối đa chỉ khoảng 10 năm. Vậy làm thế nào nó đi được hơn 17.000 km mỗi năm?

Lời giải thích nằm ở vai trò: chiếc Chiron đặc biệt này được cho là một chiếc xe thử nghiệm và phát triển thuộc sở hữu của Bugatti, có nghĩa nó đã trải qua một cuộc sống rất khác so với những chiếc xe thông thường thuộc sở hữu của khách hàng. Thay vì những ngày cuối tuần yên tĩnh trong gara riêng, nó đã trải qua vô số lần thử nghiệm độ bền, chạy tốc độ cao, chu kỳ kiểm định và thậm chí cả những chuyến lái thử của giới truyền thông.

Chiếc Chiron vì thế có thể được coi như minh chứng sống động cho độ tin cậy, mặc dù chiếc xe này đã được bảo dưỡng dưới sự chăm sóc nghiêm ngặt tại nhà máy, với mức độ chú ý mà không một chiếc xe nào của khách hàng có thể nhận được. Dù vậy, nó đại diện cho độ bền mà mọi mẫu xe xuất xưởng từ Molsheim, Pháp, đều được thiết kế để mang lại.

Số km trên đồng hồ quãng đường của chiếc Chiron khi được chụp ảnh. Ảnh: Alex Penfold

Việc bảo dưỡng vốn là chủ đề nóng trong giới siêu xe nhiều năm nay, thường bị bao phủ bởi những câu chuyện mơ hồ. Nhưng trong một video gần đây, CEO của Bugatti, Mate Rimac, bác bỏ ý kiến cho rằng chi phí bảo dưỡng Chiron tăng đến mức phi lý.

Chương trình bảo dưỡng của Bugatti yêu cầu kiểm tra hàng năm tối thiểu, với một lần bảo dưỡng lớn chuyên sâu hơn khoảng 4 năm một lần theo chương trình chính thức của nhà máy. Để bảo dưỡng định kỳ, động cơ W16 cần thay dầu và các chất lỏng khác sau mỗi 14 tháng hoặc 15.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Do sự phức tạp của động cơ, đây là một quá trình tốn nhiều công sức, đòi hỏi sự tiếp cận chính xác và các dụng cụ chuyên dụng.

Lốp xe là một khoản chi phí định kỳ khác, dù không quá tốn kém như lốp xe đắt đỏ nổi tiếng của Veyron, vốn yêu cầu thay thế toàn bộ vành xe theo định kỳ. Hệ thống phanh gốm carbon của Chiron cũng cần được bảo dưỡng định kỳ, đặc biệt nếu xe đã chạy ở tốc độ cao hoặc trên đường đua. Hiện chưa rõ liệu chiếc xe thử nghiệm này đã được đại tu hộp số hay động cơ hay chưa, nhưng nếu có thì chi phí sẽ tăng lên một mức hoàn toàn khác.

Vì chiếc Chiron này là một phần trong đội xe nội bộ của Bugatti, tất cả công việc bảo dưỡng đều được thực hiện nội bộ và phụ tùng được cung cấp bởi mạng lưới hậu cần của công ty.

Dựa trên giả định đó, chiếc Chiron trong bài có lẽ là chiếc có số km đã đi cao nhất hiện có. Chiếc duy nhất có thể vượt qua nó là một nguyên mẫu phát triển Veyron đã ngừng hoạt động.

Trong số những chiếc Bugatti thuộc sở hữu của khách hàng, một trong những chiếc có số km đã đi cao nhất là Veyron Super Sport World Record Edition, đã đi hơn 37.000 km trong 16 năm qua. Chỉ riêng con số đó đã được coi là ấn tượng theo tiêu chuẩn của Bugatti.

Mỹ Anh (theo Carscoops)