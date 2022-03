Siêu xe biến thành máy bay trong 3 phút

SlovakiaCông ty kỹ thuật AeroMobil giới thiệu mẫu taxi bay 4 chỗ đầu tiên trên thế giới có thể bắt đầu chở khách từ năm 2027.

Mẫu xe bay AM NEXT có thể chuyển đổi giữa hai chế độ lái. Ảnh: AeroMobil

AM NEXT, mẫu siêu xe lai máy bay hạng nhẹ thứ hai của AeroMobil, sẽ ra mắt năm 2027. Phương tiện có thể biến đổi giữa hai chế độ trong chưa đầy 3 phút. Công ty hy vọng dịch vụ đi chung trên không sẽ giúp hành khách tiết kiệm thời gian đáng kể khi di chuyển quãng đường 160 - 805 km giữa những thành phố lớn.

Theo AeroMobil, hành khách có thể tận hưởng sự thuận tiện và thoải mái khi đưa đón tận cửa. Tuy nhiên, công ty chưa tiết lộ giá của mẫu taxi bay hoặc phí đi chung dành cho hành khách.

AM NEXT là phiên bản tiếp theo của mẫu xe bay 4.0 của AeroMobil, công bố lần đầu tiên tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris tổ chức tại sân bay Paris–Le Bourget vào tháng 6/2017. Mẫu 4.0 được thiết kế dưới dạng phương tiện bay cá nhân hạng sang 2 chỗ ngồi có thể bay ở tốc độ tối đa 360 km/h. Tốc độ tối đa trên đường của phương tiện là 160 km/h. Ngoài mức giá cao từ 1,3 đến 1,6 triệu USD, chủ sở hữu cũng cần bằng phi công để sử dụng phương tiện trong không trung. Trong khi đó, AeroMobil chưa tiết lộ đặc điểm kỹ thuật của dịch vụ AM NEXT.

AeroMobil cho biết dịch vụ đi chung xe trị giá ước tính khoảng 70 tỷ USD/năm chỉ riêng ở thị trường Bắc Mỹ. Với những mẫu xe bay mới, công ty hướng tới mục tiêu khiến lưu thông cá nhân trở nên hiệu quả hơn và chấm dứt tắc nghẽn giao thông.

Theo AeroMobil, công nghệ xe bay của họ sử dụng cơ sở hạ tầng hiện nay. Các phương tiện là kết quả của hơn 10 năm nghiên cứu và phát triển bởi đội kỹ sư và nhà thiết kế từ những thương hiệu siêu xe hàng đầu như BMW, Aston Martin, McLaren, Mercedes Benz và Ferrari.

An Khang (Theo Mail)