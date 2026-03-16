'Siêu vi khuẩn' tụ cầu vàng tấn công não và tim thiếu nữ 16 tuổi

Sơn LaTừ triệu chứng viêm họng, thiếu nữ rơi vào nguy kịch do siêu vi khuẩn tụ cầu vàng kháng thuốc tấn công đa cơ quan, gây viêm phổi, nhồi máu não.

Trước đó, thiếu nữ khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao 40 độ C, rét run nhiều lần kèm đau họng. Tuyến y tế cơ sở chẩn đoán người bệnh mắc viêm họng cấp và kê đơn uống kháng sinh. Tuy nhiên sau 5 ngày, tình trạng không thuyên giảm. Nữ sinh liên tục sốt cao, li bì, mất tỉnh táo, xuất hiện nhiều nốt ban đỏ rải rác ở đầu ngón tay, ngón chân. Gia đình vội chuyển cô gái xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu, hôm 13/3.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, cho biết ê kíp Viện Nhiệt đới Trung ương phát hiện người bệnh nhiễm trùng huyết nặng, mạch đập nhanh, tụt huyết áp. Kết quả cấy máu chỉ ra thủ phạm là vi khuẩn tụ cầu vàng kháng Methicillin. Loại siêu vi khuẩn này tàn phá hàng loạt cơ quan, gây viêm phổi và hở van tim hai lá nặng trên nền bệnh lý tim cũ. Nguy hiểm hơn, mầm bệnh gây nhồi máu não rải rác hai bán cầu kèm xuất huyết tiểu não, khiến bệnh nhân mất thăng bằng, liệt cơ tay phải. Bệnh viện đã hội chẩn khẩn cấp cùng các chuyên gia cao cấp và áp dụng phác đồ kháng sinh mạnh, đặc hiệu.

Bệnh nhân được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Sau 3 ngày điều trị, chỉ số nhiễm trùng của thiếu nữ giảm mạnh, cắt sốt, đi lại bình thường, tay phải hết liệt và não bộ không còn tổn thương. Hình ảnh siêu âm tim cũng cho thấy khối sùi trên van hai lá thu nhỏ đáng kể.

Bác sĩ Ánh đánh giá điểm bất thường ở ca bệnh này là thiếu nữ không hề có mụn nhọt hay vết xước ngoài da, vốn là con đường xâm nhập quen thuộc của tụ cầu vàng. Các chuyên gia nhận định vi khuẩn nhiều khả năng mượn đường từ những tổn thương rất nhỏ ở niêm mạc miệng và họng để đi thẳng vào máu. Tụ cầu vàng kháng thuốc vô hiệu hóa nhiều loại kháng sinh thông thường nên quá trình điều trị vô cùng khó khăn. Nếu y bác sĩ không can thiệp kịp thời, mầm bệnh dễ gây biến chứng nặng nề như viêm xương tủy, áp xe sâu, suy đa tạng và dẫn đến tử vong. Qua trường hợp trên, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan khi cơ thể sốt cao liên tục nhiều ngày. Mọi người cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu bất thường dù nhỏ nhất như nốt đỏ không đau ở lòng bàn tay, bàn chân, triệu chứng yếu chi hay mất thăng bằng, nhằm phát hiện và ngăn chặn sớm nguy cơ siêu vi khuẩn tấn công vào não bộ cùng hệ tim mạch.

Thùy An