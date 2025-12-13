Siêu trộm máy chiếu các trường học sa lưới

Đà NẵngNghĩa leo tường đột nhập các trường THPT và đại học vào rạng sáng, tháo nhiều máy chiếu mang bán.

Ngày 13/12, Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) đã bắt Nguyễn Hoàng Nghĩa (39 tuổi, quê Đồng Nai), nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm máy chiếu tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Nghĩa. Ảnh: Tú Anh

Trước đó, công an tiếp nhận tin báo Trường THPT Trần Phú bị mất 3 máy chiếu. Từ dấu vết thu thập được, lực lượng chức chỉ sau vài giờ đã xác định ra Nghĩa, mời ra làm việc.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai đã thực hiện 5 vụ trộm tại các trường THPT ở Đà Nẵng: chuyên Lê Quý Đôn, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hiền và Trần Phú, chiếm đoạt tổng cộng 14 máy. Người này còn thừa nhận thêm một vụ trộm tương tự tại Trường Đại học Quảng Bình.

Theo điều tra, Nghĩa thường chọn thời điểm rạng sáng, leo tường đột nhập vào khuôn viên trường, đi bộ theo cầu thang lên các phòng học; sử dụng lục giác, tua vít, lưỡi cưa để tháo máy chiếu trong thời gian ngắn rồi mang đi tiêu thụ.

Nhà chức trách cho biết Nghĩa từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, từng trộm máy chiếu tại các trường học ở Hà Nội; sống lang thang, hoạt động lưu động nhiều địa phương.

Công an phường Hải Châu đã thu hồi 6 máy chiếu cùng nhiều dụng cụ gây án, đồng thời chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngọc Trường