Siêu trăng tháng 11 sẽ lớn và sáng nhất năm

Siêu trăng ngày 5/11 sẽ lớn hơn 7% và sáng hơn 16% so với trăng tròn thông thường, đủ để tạo ra bóng mờ hiếm thấy trên mặt đất.

Theo National Geographic, trăng mọc ngày 5/11 sẽ là siêu trăng lớn và sáng nhất năm. Đây là siêu trăng thứ hai trong ba siêu trăng liên tiếp cuối 2025, thường được gọi là "trăng hải ly" ở Bắc Mỹ do trùng với thời gian hải ly xây tổ vào mùa đông trước khi sông ngòi đóng băng. Sự chênh lệch kích thước giữa siêu trăng và trăng tròn khó phân biệt bằng mắt thường, nhưng do có độ sáng lớn, siêu trăng có thể chiếu sáng bầu trời đêm từ hoàng hôn tới bình minh.

Siêu trăng mọc gần Rome, Italy hôm 6/10. Ảnh: Paolo Palma

Trong đợt siêu trăng sắp tới, Mặt Trăng sẽ quay gần Trái Đất hơn khoảng 27.358 km so với trung bình, khiến nó lớn và sáng hơn. Hiện tượng này xảy ra khi Mặt Trăng ở pha trăng tròn và nằm gần cận điểm, điểm sát Trái Đất nhất trên quỹ đạo hình elip. Tuy nhiên, một số dịp Mặt Trăng tiến tới cận điểm nhưng không trùng khớp hoàn hảo với pha trăng tròn, dẫn tới kích thước và độ sáng nhỏ hơn.

Độ sáng của siêu trăng tháng 11 đủ để che khuất một số ngôi sao và thậm chí tạo bóng mờ trên mặt đất - hiệu ứng hiếm chỉ gặp trong các dịp siêu trăng. Mặt Trăng sẽ không lớn và sáng như vậy trong đến ngày 24/11/2026.

Dù Mặt Trăng bước vào pha trăng tròn lúc 20h19 ngày 5/11 giờ Hà Nội, khoảnh khắc thích hợp để quan sát siêu trăng là lúc nó ở trên đường chân trời phía đông. Ở góc thấp, hiệu ứng quang học khiến Mặt Trăng có vẻ lớn hơn thực tế do bộ não của con người so sánh nó với những điểm mốc gần đó như cây cối hoặc tòa nhà. Vị trí thấp cũng làm Mặt Trăng có màu vàng cam do khí quyển Trái Đất phân tán bước sóng màu xanh dương ngắn hơn, chừa chỗ cho các tông màu ấm. Trong suốt đêm, siêu trăng sẽ nằm gần chòm sao Kim Ngưu.

An Khang (Theo National Geographic, Live Science)