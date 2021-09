Siêu thị TP HCM được mở cửa đón khách trở lại

Nhiều siêu thị sẽ mở cửa đón khách lại từ ngày 1/10, sau khi TP HCM thông qua chỉ thị mới về phục hồi kinh tế - xã hội.

AEON Việt Nam cho biết, hai siêu thị Tân Phú Celadon và Bình Tân sẽ đón khách mua sắm trực tiếp từ ngày 1/10. Thời gian mở cửa khu vực siêu thị và ẩm thực tự chọn từ 8-22h (riêng khu ẩm thực chỉ bán hàng mang về). Khu vực trung tâm bách hóa tổng hợp sẽ mở cửa từ 10-22h.

Các kênh mua sắm online của hệ thống siêu thị này cũng hoạt động bình thường trở lại từ ngày mai. Khách có thể đặt hàng qua tất cả các kênh, như điện thoại, ứng dụng,...

Cũng từ 1/10, hệ thống bán lẻ thuộc Central Retail gồm GO!/Big C và Topsmarket sẽ mở cửa trong khung giờ 8-22h hàng ngày. Ngoài mua sắm trực tiếp, người tiêu dùng vẫn có thể mua trực tuyến thông qua hotline từ 8-21h, ứng dụng Go! & Big C, dịch vụ đặt hàng qua Zalo.

Nhân viên một siêu thị tại quận 7 (TP HCM), ngày 12/7. Ảnh: Tất Đạt

Đại diện AEON Việt Nam và Tập đoàn Central Retail cho biết đã hoàn tất các công tác chuẩn bị để đảm bảo môi trường mua sắm an toàn theo Bộ tiêu chí của UBND TP HCM. Toàn bộ nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đều có "thẻ xanh", được trang bị đầy đủ khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn... và thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Tại AEON, khách hàng đến mua sắm được yêu cầu thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, phải có "thẻ xanh", kiểm tra mã QR, thực hiện nguyên tắc 5K. Siêu thị này sẽ giới hạn số lượt người vào mua sắm trong cùng một thời điểm. Khu vực chờ của siêu thị sẽ được bố trí và giới hạn 50 khách hàng mỗi lượt mua sắm.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail cho biết, siêu thị sẽ hướng dẫn người đi mua hàng khai báo y tế, có kẻ vạch, phân luồng xếp hàng vào cửa, sắp xếp lượng khách vào cửa hàng đảm bảo an toàn giãn cách. Central Retail cũng có phương án phòng chống dịch, xử lý khi có ca nghi nhiễm theo đúng quy trình.

Theo dự đoán của AEON Việt Nam, từ tháng 10 khi các hoạt động sản xuất kinh doanh được mở cửa trở lại, nhu cầu mua sắm của người dân TP HCM sẽ tăng cao. Do đó, đơn vị đã chủ động tăng lượng hàng hóa, đặc biệt đối với các sản phẩm thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô... Đại diện Central Retail cũng cam kết cung ứng nguồn hàng hóa dồi dào với mức giá bình ổn.

Trước đó, TP HCM thực hiện nghiêm quy định "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8. Các siêu thị ngưng nhận khách mua sắm trực tiếp đã hơn một tháng. Thời gian qua, người dân TP HCM được lực lượng chức năng giúp "đi chợ hộ" hoặc đặt hàng qua các kênh online, ứng dụng giao hàng...

Tất Đạt