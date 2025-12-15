Siêu thị Thế giới nội thất khai trương showroom mới tại Lâm Đồng

Showroom mới của Siêu thị Thế giới nội thất tại Lâm Đồng mang đến không gian trải nghiệm đa tầng, giúp khách hàng tiếp cận trực quan sản phẩm.

Showroom nội thất - vật liệu có vị trí tại 142 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, Lâm Đồng, khai trương ngày 24/11. Không gian gồm 4 tầng với gần 2.000 m2 trưng bày, thu hút nhiều khách hàng, kiến trúc sư và nhà thầu đến tham quan.

Cửa hàng là một trong những mô hình showroom quy mô lớn tại địa phương, đáp ứng nhu cầu xem - chạm - trải nghiệm trực tiếp trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên các giải pháp minh bạch và trực quan. Đại diện Siêu thị Thế giới nội thất cho biết, mua nội thất từ lâu là bài toán khó với nhiều gia đình Việt: sản phẩm đẹp trên ảnh nhưng khác biệt ngoài đời; khó hình dung khi đặt vào không gian thật; phối hợp vật liệu - màu sắc dễ lệch tông.

Lãnh đạo công ty cắt băng khai trương showroom. Ảnh: Siêu thị Thế giới nội thất

Showroom mới giải quyết vấn đề trên bằng mô hình "trải nghiệm đa giác quan". Ba tầng trưng bày được thiết kế như những căn hộ hoàn chỉnh gồm phòng khách, bếp, phòng ngủ, khu vật liệu... giúp khách hàng bước vào và cảm nhận trọn vẹn không gian như đang sống trong chính ngôi nhà của mình.

Một khách mời trải nghiệm sớm, nhận xét có thể sờ từng thớ gỗ, đánh giá độ an toàn của vật liệu. "Không gian tầng ba giống như căn hộ thật, ánh sáng và mùi gỗ dễ chịu. Khi nhìn - chạm - cảm nhận trực tiếp, tôi yên tâm hơn nhiều so với xem qua ảnh", khách hàng nói.

Mô hình này cũng phù hợp với giới kiến trúc sư, nhà thầu - những người cần không gian mẫu để tư vấn cho khách hàng một cách trực quan.

Các khách hàng tham quan showroom. Ảnh: Siêu thị Thế giới nội thất

Theo Tổng giám đốc Lê Đình Lăng, showroom là kết quả của hành trình hơn 10 năm xây dựng mô hình kinh doanh nội thất dựa trên trải nghiệm. Ông Lăng cho biết, khách hàng ngày nay không muốn xem mẫu rời rạc, họ muốn đi vào căn phòng thật để biết món đồ đó có phù hợp hay không. "Chúng tôi hướng đến cung cấp giải pháp trọn gói cho gia đình và cho cả các dự án của kiến trúc sư, nhà thầu", CEO nói.

Showroom trưng bày đa dạng vật liệu hoàn thiện, thiết bị, nội thất đồng bộ theo mô hình "One stop shop" - Cửa hàng một cửa, giúp rút ngắn thời gian lựa chọn cho chủ nhà cũng như người làm nghề. Doanh nghiệp cũng đầu tư vào vận hành, đào tạo nhân sự, ứng dụng công nghệ AI tư vấn 24/7 và nền tảng online nhằm tối ưu trải nghiệm mua sắm.

Không gian trưng bày sản phẩm. Ảnh: Siêu thị Thế giới nội thất

Bên cạnh hệ thống showroom vật lý, Siêu thị Thế giới nội thất đặt mục tiêu xây dựng sàn thương mại điện tử chuyên biệt ngành nội thất - vật liệu. Sàn dự kiến mang đến: dữ liệu sản phẩm minh bạch, đồng bộ; công cụ so sánh giá - vật liệu - phong cách; giao dịch an toàn; kết nối trực tiếp nhà sản xuất - kiến trúc sư - nhà thầu - khách lẻ và cơ hội cho người dùng trở thành cộng tác viên qua mô hình tiếp thị liên kết. Theo đại diện doanh nghiệp, hệ sinh thái này sẽ tạo ra chuỗi cung ứng hiện đại cho ngành nội thất, hạn chế sai lệch giữa online, offline và tối ưu chi phí cho người tiêu dùng.

Tổng giám đốc Lê Đình Lăng nhấn mạnh, sự xuất hiện của showroom ba tầng tại Lâm Đồng cho thấy xu hướng mua sắm nội thất đang dịch chuyển: từ xem ảnh và catalog nội thất sang trải nghiệm thực tế để đưa ra lựa chọn chính xác hơn. "Chất lượng và tính minh bạch là cam kết cốt lõi. Khi khách hàng được thấy - chạm - cảm nhận thật, họ sẽ tự tin và giảm rủi ro trong quyết định mua sắm", ông Lăng nói.

Hoàng Đan