Siêu thị ở Anh thưởng tiền cho khách hàng 'chỉ điểm' kẻ trộm

Người mua sắm ở sẽ được thưởng 1 bảng Anh (36.000 đồng) vào thẻ khách hàng thân thiết mỗi khi "mách" cho nhân siêu thị về một người nghi ăn trộm.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Các cửa hàng tiện lợi vương quốc Anh, (ACS) cho biết mỗi ngày tại siêu thị, cửa hàng ghi nhận 17.000 vụ trộm cắp, tức trung bình mỗi phút có 12 vụ. Nạn trộm cắp cửa hàng ước tính gây thiệt hại 2,2 tỷ bảng trong năm 2024 (gần 80.000 tỷ đồng).

Hôm 12/8, Matthew Barber, Ủy viên Cảnh sát và Tội phạm của Thames Valley cho rằng việc giải quyết nạn trộm cắp không chỉ là công việc của cảnh sát mà cần kêu gọi người dân "làm gì đó" thay vì đứng im trông chờ lực lượng thực thi pháp luật.

Đáp lại lời kêu gọi, ngay sau đó, Richard Walker, Chủ tịch của chuỗi siêu thị Iceland Foods thông báo, người mua sắm sẽ được thưởng 1 bảng Anh vào thẻ khách hàng thân thiết mỗi khi chỉ ra cho nhân viên một tên trộm bị tình nghi.

Khách mua hàng tại Iceland Foods sẽ được trừ thẳng 1 bảng vào hóa đơn, nếu giúp phát hiện trộm, Ảnh: Guardian

Ông cũng tiết lộ Iceland Foods đang mất hơn 20 triệu bảng Anh mỗi năm (712 tỷ đồng) vì nạn trộm cắp vặt. Khoản thâm hụt này khiến các cửa hàng khó có thể triển khai thường xuyên các chương trình hạ giá.

Theo ông, nạn trộm cắp đang lan rộng tại các khu vực nông thôn, hẻo lánh, nơi tội phạm biết rằng lực lượng cảnh sát mỏng, nhân viên cửa hàng khó tìm kiếm giúp đỡ. Ông khuyến khích khách hàng thân thiết chung tay báo động, và nếu giúp bắt được kẻ trộm vặt, ông hứa sẽ tăng mức thưởng tiền vào thẻ khách hàng để họ chi tiêu tại cửa hàng.

>>Cảnh sát Nhật theo dấu 1.500 km để tóm kẻ trộm gói thịt một USD

Nhiều doanh nghiệp cho biết đã chi hàng triệu bảng Anh để cải thiện an ninh trong những năm gần đây, bao gồm lắp đặt hệ thống nhận dạng khuôn mặt và camera hỗ trợ AI.

Các nhà bán lẻ nhận thấy cửa hàng đã bị coi là mục tiêu dễ dàng kể khi luật pháp ở Anh và xứ Wales thay đổi vào năm 2014. Theo đó, những người ăn cắp hàng hóa có giá trị dưới 200 bảng Anh (7 triệu đồng) không phải chịu án tù.

Chính phủ gần đây đã ban hành nhiều giải pháp để giải quyết nạn trộm cắp vặt, bao gồm cả xóa bỏ ngưỡng 200 bảng Anh. Dự luật về tội phạm và cảnh sát, đang được quốc hội thông qua, cũng sẽ bổ sung một tội danh riêng là hành hung nhân viên bán lẻ.

Về quan điểm "người dân cần hành động, đừng chỉ trông chờ cảnh sát", tuần này, Bộ trưởng Cảnh sát, Dame Diana Johnson, đã có phản bác. Bà khuyến cáo người dân không nên đối đầu với những kẻ trộm vặt và đề xuất các nhà bán lẻ không nên trưng bày các mặt hàng đắt tiền như rượu ở phía trước.

Tuần trước, hai khách hàng đã bị tấn công khi thách thức một kẻ trộm vặt trong một cửa hàng ở Clifton, Nottinghamshire. Họ phát hiện một người đàn ông đang thó đồ bỏ vào balo và lên tiếng phản đối, song bị anh ta bóp cổ. Nhân viên bán hàng đứng ra can thiệp cũng bị gã này doạ giết.

Hải Thư (Theo Telegraph, Guardian)