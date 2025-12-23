Siêu thị Mỹ bị cáo buộc lắp loa 'xua đuổi lao động nhập cư'

Chi nhánh Home Depot tại Los Angeles bị cáo buộc gắn loa phát tiếng ồn gây hại sức khỏe nhằm xua đuổi người nhập cư tìm công việc thời vụ.

Siêu thị Home Depot tại khu Cypress Park, thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ, đang hứng chỉ trích gay gắt sau khi lắp đặt 3 hệ thống loa phát âm thanh tần số cao, có khả năng gây đau đầu, buồn nôn và khó chịu kéo dài cho người nghe.

Các tổ chức bảo vệ người nhập cư ở bang California cho rằng đây là biện pháp ngăn lao động thời vụ, chủ yếu là người nhập cư thiếu giấy tờ hợp pháp, tụ tập tìm việc làm.

Tổ chức phi lợi nhuận IDEPSCA, chuyên hỗ trợ lao động thời vụ, hôm 22/12 tổ chức họp báo kêu gọi chuỗi siêu thị Home Depot tháo dỡ thiết bị tại cơ sở Cypress Park. IDEPSCA cũng yêu cầu doanh nghiệp công khai phản đối những cuộc truy quét của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), thường diễn ra trong bãi đỗ xe của siêu thị.

Thiết bị phát tiếng ồn được lắp bên ngoài chi nhánh Home Depot ở Los Angeles. Ảnh: Fox

Giám đốc điều hành IDEPSCA Maegan Ortiz gọi thiết bị này là "loa xua đuổi" để đẩy lao động thời vụ rời khỏi khu vực. Bà cho biết chúng được lắp đặt chỉ vài ngày sau đợt truy quét gần đây nhất của ICE tại Cypress Park.

"Chúng tôi đã ở đây suốt nhiều năm, kể cả trong đại dịch, để cung cấp dịch vụ và xây dựng cộng đồng. Chúng tôi sẽ không để máy phát âm thanh, cổng rào hay sự đe dọa ngăn cản mình", bà nói.

Một lao động thời vụ cho biết ông phải đeo nút bịt tai trong lúc chờ xin việc vì âm thanh "xuyên thấu xương". Một vài người khác nói rằng tiếng ồn khiến họ bị đau đầu, chóng mặt và buồn nôn, trong khi cảm giác ù tai vẫn kéo dài sau khi rời bãi đỗ xe.

Ủy viên hội đồng thành phố Los Angeles Eunisses Hernandez lên án hành động "vũ khí hóa âm thanh", cho rằng những thiết bị với tính năng tương tự từng được sử dụng như công cụ tra tấn. Bà Hernandez và IDEPSCA cũng nêu nghi vấn các thiết bị được gắn trên cột đèn thuộc phần đất của Cơ quan Giao thông California (Caltrans), không phải tài sản của Home Depot, và kêu gọi thành phố vào cuộc xem xét.

Người phát ngôn Home Depot George Lane nói những thiết bị này chỉ là biện pháp ngăn đỗ xe trái phép qua đêm, không liên quan đến thực thi luật nhập cư. Ngoài các thiết bị âm thanh, Home Depot còn lắp loạt rào chắn màu vàng để hạn chế lối vào khu vực gần điểm hỗ trợ lao động thời vụ của IDEPSCA.

Người biểu tình tại Los Angeles đụng độ cảnh sát vào ngày 15/8. Ảnh: AFP

Ông Lane khẳng định công ty có nhiều sáng kiến "bảo đảm an toàn cho cửa hàng, bao gồm nhân sự và công nghệ", nhấn mạnh doanh nghiệp không phối hợp với ICE, không được thông báo trước về hoạt động truy quét và không tham gia vào các chiến dịch này.

Phát ngôn viên Lane cũng khẳng định Home Depot không thể can thiệp vào hoạt động của các cơ quan liên bang.

Lao động thời vụ không giấy tờ từ lâu thường tụ tập trước các cửa hàng Home Depot trên khắp nước Mỹ để tìm công việc phổ thông, do chuỗi siêu thị này bán nhiều vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Donald Trump, nhiều địa điểm đã trở thành mục tiêu truy quét người nhập cư trái phép.

Cơ sở Cypress Park được mô tả là điểm nóng hoạt động của ICE trong vài tháng qua, với ít nhất 50 trường hợp người nhập cư bị bắt, theo IDEPSCA. Truyền thông địa phương cũng đưa tin một công dân Mỹ từng bị ICE giữ tại cửa hàng này khi con của họ vẫn ở trong xe, sau đó lực lượng chức năng lái xe đi cùng đứa trẻ.

Thanh Danh (Theo LA Times, Guardian, ABC)