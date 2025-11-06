'Siêu thị mini 0 đồng' tiếp sức người miền Trung vượt lũ

PNJ tiếp tục mở "Siêu thị mini 0 đồng" ở các tỉnh miền Trung, hỗ trợ nhu yếu phẩm và tiếp sức cho bà con đang chịu ảnh hưởng thiên tai.

Tại các tỉnh miền Trung, mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập sâu, làm hư hại nhà cửa, tài sản và hạ tầng giao thông, khiến sinh hoạt người dân gián đoạn. Trước tình hình ấy, PNJ, Quỹ Niềm Tin Vàng cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương nhanh chóng kích hoạt mô hình "Siêu thị mini 0 đồng", đưa nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay bà con.

Điểm siêu thị đầu tiên mở tại xã Hưng Lộc (TP Huế) vào ngày 5/11, tiếp đó đến với phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) sáng 6/11. Nguồn lực thực hiện chương trình do tập thể cán bộ, nhân viên PNJ đóng góp. Tổng ngân sách ban đầu dự kiến gần 500 triệu đồng.

Tình nguyện viên PNJ hỗ trợ bà con mua sắm tại phường Điện Bàn. Ảnh: Duy Thanh

Tại các điểm đặt siêu thị 0 đồng, người dân sẽ nhận phiếu mua hàng miễn phí trị giá 400.000 đồng, sau đó dùng mua nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu và vật dụng sinh hoạt phù hợp nhu cầu thực tế của mỗi gia đình.

Các hộ được hỗ trợ thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các phường, xã rà soát, đề xuất danh sách. PNJ sẽ phối hợp chính quyền địa phương trong khâu tổ chức, vận hành, điều phối hàng hóa, bố trí nhân lực nhằm đảm bảo trao đúng người, đúng nhu cầu, phục vụ bà con chu đáo, hiệu quả.

Trước đó vào tháng 10, PNJ khởi động "Siêu thị mini 0 đồng" tại một số địa phương miền Bắc chịu thiệt hại bão, mưa lũ. Hàng trăm hộ dân tiếp cận nhu yếu phẩm miễn phí, phần nào vượt khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.

Bà con khẩn trương đưa nhu yếu phẩm về trước giờ bão 13 tiến sát đất liền. Ảnh: Duy Thanh

Đại diện PNJ cho rằng trong thời điểm khó khăn nhất, sự hiện diện và sẻ chia của cộng đồng luôn là điểm tựa tinh thần quý giá với người dân.

"Siêu thị mini 0 đồng thể hiện cam kết hành động kịp thời của chúng tôi, gắn liền triết lý ‘đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp’. Hy vọng mỗi chương trình không chỉ mang lại giá trị thiết thực mà còn góp phần kết nối yêu thương, lan tỏa điều tử tế", người đại diện cho hay.

"Siêu thị mini 0 đồng" là sáng kiến tiêu biểu năm 2021, thuộc chiến lược trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp. Sau 4 năm, chương trình đồng hành hàng trăm nghìn người dân khó khăn trên cả nước, từ đại dịch Covid-19 đến dịp Tết Nguyên đán.

Năm nay, doanh nghiệp lần đầu đưa mô hình siêu thị đến vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đánh dấu bước mở rộng linh hoạt, nhanh chóng, tiếp tục phát huy giá trị sẻ chia trong mọi hoàn cảnh.

Các tình nguyện viên cấp tốc chuẩn bị vận hành siêu thị. Ảnh: Phúc Ân

"Hoạt động trên vừa hỗ trợ kịp thời, vừa là bước tiếp nối hành trình trách nhiệm xã hội qua 37 năm, gắn liền phương châm: PNJ hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống một cách bền vững", đại diện đơn vị nói thêm.

Định hướng chiến lược CSR trên nền tảng "Sống Đẹp", trước đó PNJ triển khai loạt hoạt động nhân văn, thiết thực gồm Giấc Mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Gia đình trẻ Hạnh phúc...

Hải Hà