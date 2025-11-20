'Siêu thị mini 0 đồng' tiếp sức bà con Quy Nhơn hậu bão

PNJ tiếp tục đưa "Siêu thị mini 0 đồng" đến thành phố Quy Nhơn cũ (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tiếp sức bà con vượt thiên tai, sớm tái thiết cuộc sống.

Chương trình do Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Quỹ Niềm Tin Vàng (ODF) và Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai (GAWEE) phối hợp thực hiện. Hôm 19/11, lãnh đạo PNJ - ODF trao 300 triệu đồng cho đại diện GAWEE, tương ứng 600 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Nguồn lực thực hiện chương trình đến từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ nhân viên PNJ.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, trao 300 triệu đồng hỗ trợ bà con Quy Nhơn tại Đại hội đại biểu Hội nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai lần I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Duy Thanh

Chiều 20/11, nhiều bà con tại Quy Nhơn nhận phiếu mua hàng miễn phí (trị giá 500.000 đồng), có thể mua nhu yếu phẩm, thực phẩm, vật dụng sinh hoạt phù hợp nhu cầu gia đình. Nhóm được hỗ trợ là lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão. Danh sách do GAWEE rà soát và đề xuất.

Trước đó, PNJ triển khai mô hình mua sắm 0 đồng tại nhiều địa phương chịu thiệt hại bởi bão, mưa lũ như Thái Nguyên, Huế và Đà Nẵng. Hàng trăm hộ dân nhận nhu yếu phẩm kịp thời, góp phần san sẻ gánh nặng, tái thiết sinh kế và ổn định nhịp sống sau thiên tai.

Bà con mua sắm nhu yếu phẩm miễn phí. Ảnh: Duy Thanh

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, cho biết trong những thời điểm khó khăn nhất, bà luôn tin sức mạnh của sẻ chia và tình người có thể tiếp thêm nghị lực cho bà con.

"Qua chương trình 'Siêu thị mini 0 đồng', chúng tôi cùng các đối tác mong mang đến nguồn hỗ trợ thiết thực, đồng thời gửi gắm niềm tin và sự đồng hành đến người dân chịu ảnh hưởng do thiên tai. Hy vọng bà con sẽ vững vàng vượt thử thách, sớm ổn định cuộc sống", bà Dung nói thêm.

Tình nguyện viên PNJ hỗ trợ người dân mua sắm tại "Siêu thị mini 0 đồng". Ảnh: Duy Thanh

Siêu thị mini 0 đồng là sáng kiến tiêu biểu trong chiến lược trách nhiệm xã hội (CSR) của PNJ, khởi xướng từ năm 2021. Sau 4 năm, chương trình đồng hành hàng trăm nghìn người dân khó khăn trên cả nước, từ đại dịch Covid-19 đến dịp lễ, Tết Nguyên đán hay trong thời điểm cả nước chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo đại diện doanh nghiệp, hoạt động trên không chỉ hỗ trợ kịp thời mà còn tiếp nối hành trình CSR suốt 37 năm, gắn với phương châm ESG: "Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống một cách bền vững".

Qua các dự án Siêu thị mini 0 đồng, Giấc Mơ Lọ Lem, Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam, Gia đình trẻ hạnh phúc... PNJ đề cao trách nhiệm xã hội và kiến tạo hệ sinh thái bền vững - nơi con người được đặt ở trung tâm.

"Mỗi hoạt động của chúng tôi đều phản ánh triết lý 'đặt lợi ích xã hội và lợi ích khách hàng vào lợi ích doanh nghiệp', thể hiện sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống", đại diện PNJ nói thêm.

Phú Cát