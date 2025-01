Siêu thị giảm giá nhiều mặt hàng mùng 2 Tết

TP HCMĐể kích cầu, sáng mùng 2 Tết, các siêu thị đồng loạt mở cửa và giảm giá mạnh nhiều mặt hàng.

Khảo sát các hệ thống siêu thị TP HCM cho thấy, hầu hết nhiều sản phẩm tiêu dùng đều giảm giá mạnh.

Tại Go! và Big C, thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, hàng đông lạnh, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ... giảm đến 50%. Khách đặt mua qua kênh online từ 400.000 đồng được lì xì mã giảm giá 25.000 đồng cùng nhiều quà tặng.

Quầy thực phẩm tại Co.opmart ở TP HCM sáng ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Mai Trang

Co.opmart và Co.opXtra cũng nhanh chóng bắt nhịp kinh doanh, mở cửa trở lại. Hai hệ thống này nhập về 5 tấn gà tươi sống, cùng thịt gia súc, cá lóc chế biến (quay, nướng...) phục vụ nhu cầu mua sắm ngày đầu năm.

Giá các mặt hàng thực phẩm tại đây giảm nhẹ so với kỳ nghỉ Tết, như mỗi kg gà thả vườn nguyên con đông lạnh còn 86.000 đồng, cá lóc quay 119.000 đồng, ba rọi heo quay 319.000 đồng...

Tương tự thực phẩm, các loại trái cây, rau xanh (cải thảo, bông cải xanh, xà lách Đà Lạt...) được hệ thống siêu thị này giảm 10-30% trong ngày đầu mở bán sau Tết để hút khách.

Dù đã mở cửa và tung nhiều ưu đãi, nhưng các siêu thị cho biết sức mua đầu năm vẫn thấp do người dân còn trong kỳ nghỉ, chủ yếu đi chúc Tết, du xuân. "Lượng khách đến siêu thị lác đác, phần lớn chỉ tham quan", đại diện Co.opmart cho hay.

Khách mua hoa tại siêu thị ở TP HCM sáng mùng 2 Tết. Ảnh: Mai Trang

Bên cạnh siêu thị, các chuỗi cửa hàng tiện lợi như Family Mart, GS25, Kingfood Mart... vẫn hoạt động 24/24, không tăng giá hay phụ thu.

Tại một số chợ như Bình Tây (Quận 6), Hạnh Thông Tây (Gò Vấp), Tân Bình, tiểu thương cũng mở bán trở lại sau Tết, nhưng số lượng ít. Hàng tiêu thụ nhiều dịp này là rau xanh, thực phẩm giải ngấy ngày Tết. Giá rau củ tăng nhẹ 10-15% do nguồn hàng chưa về nhiều.

Chị Hạnh, một tiểu thương tại chợ Tân Bình, cho biết giá rau củ tăng 10-15% so với trước Tết do hàng chưa về nhiều. Song theo chị, sức mua ngày đầu mở bán chưa đột biến, do người dân vẫn còn thực phẩm trữ từ trước kỳ nghỉ. Chị hy vọng lượng bán sẽ tăng trong vài ngày tới, khi người lao động trở lại thành phố.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa ngày Mùng 2 Tết sôi động hơn Mùng 1 khi nhiều hộ dân bắt đầu mua sắm sau kỳ nghỉ. Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hoạt động trở lại, trong khi chợ truyền thống dần mở cửa, chủ yếu trái cây, rau xanh và thực phẩm tươi sống.

Giá cả ổn định, chỉ biến động nhẹ ở một số mặt hàng. Cụ thể, thịt lợn, bò, cá thu tăng 5.000-10.000 một kg. Rau củ, trái cây nhích giá nhẹ. Thực phẩm chế biến, bánh kẹo... giá không thay đổi.

Cơ quan này dự báo sức mua sẽ tăng vào ngày mùng 3 Tết, khi chợ dân sinh nhộn nhịp hơn. Giá rau xanh, thịt cá vì thế có thể nhích thêm.

Thi Hà - Phương Dung