Siêu thị điện máy MediaMart giảm giá sâu dịp Black Friday

Người tiêu dùng có cơ hội "nâng cấp" TV, tủ lạnh, máy giặt... với giá khuyến mãi lớn, được miễn phí giao hàng, lắp đặt hay trả góp lãi suất 0%.

MediaMart triển khai chiến dịch "Giảm thật 2 lần - Quà khủng gấp đôi" trên toàn hệ thống siêu thị, website và các kênh online nhân dịp Black Friday. Chiến dịch được chia làm 3 giai đoạn khuyến mãi nối tiếp nhau, tạo thành chuỗi kích cầu liên tục từ ngày 20/11 đến 5/12.

Siêu thị điện máy MediaMart giảm giá hàng loạt đồ điện tử dịp cuối năm. Ảnh: MediaMart

Theo đó, giai đoạn một - "Tuần lễ đen tối - Giá vô đối" diễn ra từ ngày 20 - 27/11, "flash sale" mỗi ngày áp dụng cho hàng nghìn sản phẩm điện máy, gia dụng, công nghệ với mức giảm lên tới 70%. Nhiều sản phẩm khuyến mại lớn như: Smart TV 5 inch giảm 8 triệu đồng, còn 6,99 triệu đồng; máy giặt lồng ngang 9,5 kg giảm thêm 4 triệu đồng, còn 4,99 triệu đồng; tủ lạnh hai cửa Inverter giá 4,39 triệu đồng.

Giai đoạn 2 - "Rẻ vô đối" diễn ra từ ngày 28 - 30/11, với chính sách giảm giá lần hai, cộng dồn ưu đãi khi mua combo, đổi cũ lấy mới giảm thêm 2 triệu đồng. Trong đó, Smart TV 55 inch giá 6,49 triệu đồng; tủ lạnh 4 cửa từ 9,4 triệu đồng, máy giặt lồng ngang rẻ giá bằng lồng đứng...

Giai đoạn 3 - "Chốt deal cuối - Quà kép nhân đôi" kéo dài từ 1 - 5/12. Trong giai đoạn cuối của mùa Black Friday, MediaMart tập trung tri ân khách hàng bằng loạt ưu đãi bổ sung. Hàng loạt voucher giảm giá sẽ được gửi tặng người tiêu dùng, áp dụng cho các sản phẩm "bán chạy" nhất như TV, tủ lạnh, máy giặt, nồi chiên không dầu, thiết bị gia dụng...

Người tiêu dùng có cơ hội sở hữu TV, máy giặt, tủ lạnh... với giá ưu đãi. Ảnh: MediaMart

Bên cạnh giảm giá sâu các sản phẩm, MediaMart còn chú trọng vào dịch vụ hậu mãi. Hệ thống siêu thị đưa ra chính sách miễn phí giao hàng và lắp đặt trong vòng 4 giờ, một đổi một trong vòng 30 ngày, hay trả góp 0% lãi suất tiếp tục được duy trì.

Đại diện đơn vị cho biết tại một số siêu thị điện máy MediaMart ở Hà Nội, lượng khách tăng đáng kể từ cuối tuần qua. Khu vực trưng bày TV, tủ lạnh, máy giặt, gia dụng được người tiêu dùng quan tâm nhất. Nhiều khách sử dụng điện thoại quét mã QR trên từng sản phẩm để kiểm tra giá gốc - giá khuyến mại - quà tặng đi kèm, rồi mới quyết định mua.

Khách hàng dễ dàng kiểm tra giá của các sản phẩm bằng cách quét mã QR. Ảnh: MediaMart

Theo kết quả khảo sát nội bộ thực hiện với hơn 500 khách hàng tham gia "Flash Sale" vào tháng 11/2024, MediaMart ghi nhận 87% người tiêu dùng khẳng định chương trình Black Friday tại đây là "giảm thật, đúng như quảng cáo". 92% cho biết sẽ quay lại hệ thống siêu thị điện máy này mua sắm trong mùa "Black Friday 2025" nếu ưu đãi tiếp tục duy trì chất lượng và mức giá minh bạch như hiện tại.

"Toàn bộ chương trình khuyến mãi đều được niêm yết công khai trên hệ thống website và tại siêu thị. Mỗi sản phẩm đều được gắn mã QR để khách hàng có thể truy xuất giá gốc và kiểm tra khuyến mãi nhanh chóng ngay tại quầy kệ. Đây không chỉ là chiến lược kích cầu mà còn là sự đầu tư lâu dài vào niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu", ông Vương Tuấn Anh - Giám đốc Kinh doanh MediaMart, cho biết.

