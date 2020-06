Siêu thị Big C miền Đông sắp đóng cửa

TP HCMBig C Miền Đông có thể đóng cửa trong tháng này vì không đạt được thỏa thuận về giá với bên cho thuê mặt bằng.

Theo thông tin từ Big C Miền Đông, khoảng 20 ngày nữa siêu thị sẽ đóng cửa chi nhánh này. Bởi đề xuất mới của bên cho thuê có nhiều thay đổi khiến siêu thị không thể thực hiện cam kết giá thấp cho người tiêu dùng nên phải dừng hoạt động chi nhánh Big C Miền Đông.

Big C miền Đông sáng 3/6 tấp nập khách ra vào trước thông báo đóng cửa. Ảnh: Thanh Thu.

Xác nhận với VnExpress.net, đại diện Central Retail (đơn vị quản lý vận hành Big C) cho rằng, họ đã cố gắng để thỏa thuận việc gia hạn hợp đồng với bên cho thuê, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, các bên không đạt được thỏa thuận về giá thuê mới nên Big C phải dừng hoạt động chi nhánh này.

Theo Big C, toàn bộ nhân viên tại siêu thị trên sẽ được điều chuyển đến làm việc tại các chi nhánh khác. Với khách hàng, Central Retail sẽ cố gắng giảm thiểu những bất tiện bằng cách tiếp tục phục vụ qua dịch vụ mua và giao hàng tận nơi qua đường dây nóng 1900 1880, hoặc qua các ứng dụng online như Chopp và GrabMart.

Hôm nay dù là ngày thường nhưng khách đến mua hàng vẫn tấp nập. Ảnh: Thanh Thu.

Tại TP HCM, Big C hiện còn 7 chi nhánh đang hoạt động gồm: Big C Trường Chinh, Âu Cơ, Phú Thạnh, Gò Vấp, An Lạc, An Phú, Thảo Điền. Cùng với Big C, doanh nghiệp này còn có đại siêu thị GO! trong cùng hệ thống của Central Retail tại Việt Nam.

Siêu thị Big C Miền Đông nằm trên đường Tô Hiến Thành (P.15, Q.10, TP HCM) là một trong những siêu thị Big C đầu tiên của tập đoàn Casino vào thị trường Việt Nam hồi năm 2003. Siêu thị này được đổi tên từ siêu thị Cora sau thương vụ mua lại giữa hai tập đoàn bán lẻ của Pháp. Từ năm 2016, hệ thống Big C Việt Nam thuộc về tập đoàn Central Group, Thái Lan.

Khảo sát tại hệ thống siêu thị trong hôm nay cho thấy, mọi hoạt động bán hàng vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, lượng khách tới mua hàng đông hẳn so với mọi hôm.

Trước đó, cuối năm 2018, Co.opmart ở Đinh Tiên Hoàng cũng buộc phải đóng cửa dù kinh doanh tốt. Nguyên nhân siêu thị này ngưng hoạt động được cho là không thỏa thuận được giá thuê mặt bằng với đối tác.

Thanh Thu - Hồng Châu