Siêu tàu sân bay Mỹ cập cảng sửa chữa sau sự cố hỏa hoạn

Tàu sân bay Ford của Mỹ cập cảng ở Hy Lạp để sửa chữa, sau khi xảy ra vụ cháy trong lúc hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran.

Hạm đội 6, phụ trách hoạt động của hải quân Mỹ ở châu Âu, ngày 23/3 thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã cập cảng ở căn cứ vịnh Souda tại đảo Crete thuộc Hy Lạp, để bảo dưỡng và sửa chữa sau thời gian hoạt động ở Biển Đỏ.

"Tàu sân bay vẫn hoàn toàn đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ. Lần cập cảng này cho phép tàu được kiểm tra, sửa chữa và tiếp tế một cách hiệu quả. Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford vẫn tiếp tục đợt triển khai làm nhiệm vụ ở nước ngoài", thông báo của cơ quan này có đoạn.

Không rõ vị trí hiện tại của các tàu trong nhóm tác chiến.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford neo tại căn cứ ở đảo Crete, Hy Lạp hôm 23/3. Ảnh: AP

USS Gerald R. Ford và các chiến hạm hộ tống trước đó hoạt động ở Biển Đỏ để hỗ trợ chiến dịch tập kích Iran. Mỹ hiện còn một tàu sân bay khác là USS Abraham Lincoln ở khu vực.

Trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ cho biết USS Gerald R. Ford phải về cảng sửa chữa hư hại sau đám cháy hôm 12/3 và quá trình này dự kiến kéo dài hơn một tuần.

Vụ cháy bắt nguồn từ lỗ thông gió của một máy sấy trong khu giặt là trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford, khiến lực lượng trên tàu mất hơn 30 tiếng để khống chế. Sự việc khiến hơn 600 thủy thủ trên tàu mất chỗ ngủ, phải nằm vạ vật trên sàn nhà, mặt bàn. Nhiều thủy thủ cũng không thể giặt đồ trong những ngày qua.

Một quan chức nói với Reuters rằng gần 200 thủy thủ trên tàu đã được điều trị vì tổn thương liên quan đến khói. Ít nhất 3 người đã được sơ tán bằng máy bay để chữa trị trên bờ.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay lớn nhất thế giới, cũng là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân Mỹ với mức giá bàn giao gần 13 tỷ USD. Tuy nhiên, chiến hạm từng gặp nhiều vấn đề trong quá trình chế tạo, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ và đội giá, cũng như trải qua nhiều trục trặc khi triển khai làm nhiệm vụ.

Tờ Wall Street Journal hồi tháng 2 cho biết một sĩ quan thuộc biên chế tàu sân bay Ford đã tiết lộ với cha mình rằng "hệ thống nhà vệ sinh trên chiến hạm đang gặp vấn đề".

Tàu rời cảng nhà tại bang Virginia vào tháng 6/2025, đánh dấu lần thứ hai làm nhiệm vụ trong trạng thái đầy đủ năng lực hoạt động kể từ khi đưa vào biên chế. Đợt triển khai lần này đã được gia hạn hai lần và chạm mốc 9 tháng. Tàu sân bay ở lâu trên biển như vậy là điều hiếm khi xảy ra.

Thời gian triển khai kéo dài như vậy làm dấy lên lo ngại nguy cơ thủy thủ đoàn gặp vấn đề về tinh thần và suy giảm năng lực sẵn sàng chiến đấu của chiến hạm. Chuẩn đô đốc về hưu Mỹ Mark Montgomery cho biết trang thiết bị trên tàu sẽ bắt đầu hỏng hóc sau khoảng 8 tháng không được về cảng bảo dưỡng và sửa chữa.

Vị trí đảo Crete và Biển Đỏ. Đồ họa: BBC

Giới lãnh đạo hải quân Mỹ từng thừa nhận về những thách thức mà thủy thủ đoàn phải đối mặt trong thời gian dài làm nhiệm vụ trên biển.

"Các đợt triển khai kéo dài đòi hỏi phải có sức chịu đựng. Điều đó khiến các thủy thủ phải bỏ lỡ ngày sinh nhật, lễ kỷ niệm và những khoảnh khắc thường nhật ở nhà, cũng như khiến gia đình họ phải gánh vác thêm trách nhiệm. Sự hy sinh đó là có thật và chúng tôi không xem nhẹ điều này", tư lệnh hải quân Mỹ Daryl Caudle phát biểu hồi tháng trước.

Phạm Giang (Theo Business Insider, USNI News)