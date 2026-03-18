Siêu sao bóng bàn Trung Quốc tạo cơn sốt chuyển nhượng tại Đức

ĐứcFan Zhendong sẽ rời 1. FC Saarbrucken TT sau mùa giải này để gia nhập kình địch Borussia Dusseldorf, tạo nên một trong những thương vụ gây chú ý nhất của Bundesliga bóng bàn Đức.

Trong thông báo ngày 16/3, Saarbrucken cho biết mùa giải vừa qua đầy biến động nhưng rất thành công, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi Zhendong rời đội vào cuối mùa giải. "Tuy thất vọng khi anh rời đi, chúng tôi vẫn vô cùng biết ơn vì cơ hội hiếm có được hợp tác với một VĐV xuất chúng trong suốt một năm", CLB Đức cho biết.

Fan Zhendong (giữa) ký hợp đồng một năm với Borussia Dusseldorf, thi đấu mùa giải 2026-2027. Ảnh: ETTU

Sau khi rời Saarbrucken, tay vợt Trung Quốc sẽ gia nhập Dusseldorf - đội được ví như "Bayern Munich của bóng bàn Đức" - từ ngày 1/7/2026. Trong màu áo mới, anh sẽ sát cánh cùng những tên tuổi đáng chú ý như Kanak Jha, Dang Qiu hay Anton Kallberg và được kỳ vọng trở thành ngôi sao mới của đội, một năm sau khi huyền thoại Timo Boll giải nghệ.

Zhendong thi đấu cho Saarbrucken trong mùa giải 2025-2026. Thương vụ này từng được Saarbrucken gọi là "khoảnh khắc lịch sử". Zhendong là siêu sao hàng đầu tại Trung Quốc, nơi bóng bàn có sức hút lớn với lượng người hâm mộ cuồng nhiệt, đôi khi được so sánh với sự náo nhiệt trong các buổi biểu diễn của Robbie Williams hay Taylor Swift.

Theo Saarbrucken, sự xuất hiện của tay vợt Trung Quốc đã giúp CLB thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng bóng bàn quốc tế, tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ tại Đức, châu Âu và nhiều nơi khác. Từ mùa hè 2025, Saarbrucken thậm chí từng trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Internet.

Fan Zhendong giao bóng trong trận gặp Romain Ruiz tại giải bóng bàn Bundesliga ở Saarbrucken, Đức ngày 31/8/2025. Ảnh: Xinhua

Trong thông điệp chia tay, Fan Zhendong cho biết: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Saarbrucken vì cơ hội tuyệt vời này. Đây là một chương đặc biệt trong sự nghiệp của tôi. Nhưng ở giai đoạn này, tôi cảm thấy đã sẵn sàng cho bước tiếp theo".

Tay vợt 29 tuổi cũng nhấn mạnh Dusseldorf là một trong những thế lực mạnh của bóng bàn châu Âu và thế giới, đồng thời mối quan hệ thân thiết với Timo Boll là nguồn cảm hứng khiến anh quyết định tìm kiếm thử thách mới.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Timo Boll ca ngợi Zhendong là tay vợt hay nhất mọi thời đại. "Nhiều người cho rằng Ma Long là người giỏi nhất lịch sử, nhưng với tôi đó là Fan Zhendong. Anh ấy là người duy nhất tôi chưa từng thắng - tám lần gặp, tôi thua cả tám", cựu tay vợt người Đức nói.

Fan Zhendong giành HC vàng đơn nam tại Olympic Paris 2024. Ảnh: Reuters

Zhendong, sinh năm 1997, là một trong những tay vợt bóng bàn xuất sắc nhất của Trung Quốc và thế giới. Anh gia nhập đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc năm 2012 khi mới 15 tuổi, trở thành thành viên trẻ nhất đội.

Sau đó, Zhendong nhanh chóng ghi dấu ấn khi trở thành nhà vô địch trẻ nhất của hệ thống giải International Table Tennis Federation (ITTF) World Tour, đồng thời là nhà vô địch trẻ nhất tại World Table Tennis Championships. Từ tháng 12/2013 đến tháng 12/2024, anh luôn nằm trong top 5 thế giới theo bảng xếp hạng của ITTF - chuỗi 11 năm liên tiếp dài nhất trong lịch sử nội dung đơn nam.

Tại Olympic Paris 2024, Zhendong giành HC vàng đơn nam, qua đó trở thành tay vợt nam thứ sáu trong lịch sử hoàn tất Grand Slam bóng bàn (vô địch Olympic, thế giới và World Cup). Ngoài ra, anh còn hai lần giành HC vàng Olympic nội dung đồng đội, hai lần vô địch thế giới và bốn lần vô địch ITTF Men's World Cup.

Zhendong nổi tiếng với lối chơi tấn công mạnh mẽ, di chuyển bùng nổ và những cú giật bóng uy lực ở cả thuận tay lẫn trái tay. Năm 2025, anh giành Big Ben Award dành cho VĐV bóng bàn nam xuất sắc. Tay vợt này cũng có hơn nửa triệu người theo dõi trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo.

Hồng Duy (theo BILD)