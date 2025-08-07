'Siêu resort' Triều Tiên trong mắt khách Nga

Sau một tuần nghỉ dưỡng ở "siêu resort" Wonsan Kalma Triều Tiên, du khách Nga Samsonova bày tỏ hài lòng với bãi biển cát trắng và khách sạn hoàn toàn mới.

Anastasiya Samsonova là một trong những du khách nước ngoài đầu tiên đến Wonsan Kalma, còn gọi là "siêu resort", khu nghỉ dưỡng ven biển mới của Triều Tiên, khai trương cuối tháng 6.

"Cả đoàn không thấy có gì bất thường hay nguy hiểm ở đó. Thành thật mà nói mọi người đều rất thích", Samsonova, 33 tuổi, làm trong lĩnh vực nhân sự, nói.

Samsonova bên bãi biển trong khu resort. Ảnh: Samsonova

Đoàn của Samsonova có 15 khách, đều là người Nga. Những bức ảnh từ kỳ nghỉ của cô cho thấy bãi biển cát trắng và nhiều khách sạn cao tầng. Khu resort vắng vẻ với nhiều dãy ghế nằm tắm nắng. Một sảnh tiệc sang trọng nhưng không có người do Wonsan Kalma hiện không được đón khách quốc tế, ngoại trừ người Nga.

"Khách sạn hoàn toàn mới. Mọi thứ được làm rất đẹp, nội thất hiện đại, cơ sở hạ tầng phát triển", Anastasiya cho biết thêm, không quan tâm đến sự vắng vẻ hay đông đúc ở khu nghỉ dưỡng.

Khi được hỏi vì sao không đi nghỉ tại một nơi khác, Thổ Nhĩ Kỳ hay Thái Lan, Anastasiya cho hay muốn tìm hiểu cuộc sống của người dân Triều Tiên. "Có rất nhiều định kiến về những thứ bạn có thể và không thể làm ở Triều Tiên, cách bạn nên cư xử. Nhưng thực tế, chúng tôi thấy hoàn toàn tự do", Anastasiya cho hay.

Anastasiya là một trong số ngày càng nhiều người Nga chọn đến thăm nước láng giềng Triều Tiên khi hai đồng minh tiếp tục thắt chặt quan hệ. Năm ngoái, quân đội Triều Tiên đã hỗ trợ quân sự ở vùng Kursk của Nga và giờ đây là hợp tác kinh tế. Các sản phẩm của Triều Tiên, bao gồm táo và bia, đã bắt đầu xuất hiện trong các siêu thị vùng Viễn Đông của Nga.

Và tháng trước, Moskva đã khởi động các chuyến bay chở khách trực tiếp đến Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Đại diện văn phòng tại Moskva của công ty lữ hành Vostok Intur tin rằng Triều Tiên sẽ là điểm đến du lịch được yêu thích thời gian tới. Hiện công ty tổ chức các tour du lịch tới Triều Tiên hai lần mỗi tuần và đang tìm kiếm khách.

"Triều Tiên là một đất nước tuyệt vời, không giống bất kỳ nơi nào khác trên thế giới," giám đốc Vostok Intur, Irina Kobeleva, hào hứng nói. "Đó là một quốc gia nơi bạn sẽ không thấy bất kỳ quảng cáo nào trên phố. Và nó rất sạch sẽ - thậm chí cả mặt đường cũng được rửa sạch bong".

Kobeleva đã có rất nhiều tờ rơi, sách giới thiệu với nhiều hình ảnh đẹp về Triều Tiên, với nhiều điểm đến hấp dẫn, sân golf, khu trượt tuyết. Bà khẳng định các tour du lịch của công ty ngày càng được ưa chuộng, với 400 lượt đặt chỗ mỗi tháng.

"Du khách của chúng tôi chủ yếu là những người lớn tuổi muốn trở lại thời Liên Xô bởi có cảm giác rằng Triều Tiên thực sự rất giống với những gì từng có ở Liên Xô. Nhưng bên cạnh đó, giới trẻ cũng rất tò mò và muốn đến đất nước này", bà nói thêm.

Pavel, một blogger trẻ, đã đi rất nhiều nơi trên thế giới và Triều Tiên sẽ là quốc gia thứ 89. "Đất nước này đã mở cửa cho chúng tôi, nên tôi đang nắm cơ hội" , anh nói.

