Siêu phẩm tốc độ Bugatti W16 Mistral lấy cảm hứng từ ngọc trai

Mẫu xe mui trần được đặt riêng thông qua bộ phận cá nhân hóa, mất 3 năm để phát triển và là chiếc duy nhất có lớp sơn trắng vàng.

Chương trình Solitaire của nhánh cá nhân hóa Sur Mesure đang thu hút giới thượng lưu sau màn ra mắt hai siêu phẩm độc nhất Brouillard và Veron FKP Hommage. Mới đây, hãng tiếp tục cho ra đời mẫu W16 Mistral La Perle Rare (viên ngọc hiếm) và duy nhất một chiếc hoàn thiện theo ý muốn của khách hàng.

Sự ra đời của La Perle Rare bắt đầu từ lễ hội xe hơi Pebble Beach Concours d'Elegance, Mỹ, năm 2023, khi Jasscha Straub, quản lý Sur Mesure tại Bugatti, gặp gỡ vị khách hàng đã đặt chiếc Mistral độc bản này. Kế hoạch ban đầu xe có màu bạc, sau đó nhóm thiết kế xem xét nhiều sắc thái khác nhau và cuối cùng lựa chọn sự kết hợp giữa vàng và trắng.

Màu sơn có tên gọi Vagues de Lumière, nghĩa là sóng ánh sáng, nhằm tôn vinh cách những chiếc siêu xe của hãng Pháp phản chiếu ánh sáng và khai thác sức mạnh của thiên nhiên. Phần thân trên phủ lớp sơn vàng óng ánh, kết hợp lớp sơn trắng ở phía dưới.

Ngoại thất có nhiều đường sọc để làm nổi bật các đường nét dọc thân xe. Các kỹ thuật viên của Bugatti dán băng keo và che chắn thủ công để tạo các đường sọc này. Việc hoàn thiện lớp sơn đòi hỏi hàng trăm giờ. Cả hai tông màu trên đều được sử dụng cho bộ la-zăng hợp kim phay kim cương.

Nội thất có màu sắc tương tự với ngoại thất. Tất cả các chi tiết bằng sợi carbon trong cabin đều sơn màu trắng cùng nhiều điểm nhấn màu vàng. Các chi tiết như núm điều khiển trung tâm, tay nắm cửa, cửa gió điều hòa làm bằng nhôm và đánh bóng thủ công.

Đặc biệt, tác phẩm "Chú voi nhảy múa" của nhà điêu khắc người Italy, Rembrandt Bugatti, gắn bên trong cần số và xuất hiện trên họa tiết thêu của tựa đầu. Ngoài ra, logo La Perle Rare được đặt giữa hai ghế, nắp động cơ và bên dưới cánh gió sau chủ động.

Ẩn dưới vẻ ngoài nghệ thuật, Mistral vẫn sử dụng động cơ 8 lít W16 bốn bộ tăng áp, công suất 1.578 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4WD. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây và đạt tốc độ tối đa 453 km/h nhưng được giới hạn điện tử 320 km/h.

Bugatti ấn định chỉ sản xuất 99 chiếc Mistral với mức giá 5,04 triệu USD, không chiếc nào giống nhau dựa trên cá nhân hóa của khách hàng, hãng không tiết lộ mức giá cụ thể của phiên bản Mistral La Perle Rare, nhưng sẽ có giá cao hơn so với giá khởi điểm.

Minh Quân