Siêu ổ rắn đuôi chuông tăng số lượng trong mùa sinh sản

MỹMột siêu ổ chứa 2.000 con rắn đuôi chuông ở Colorado đang trở nên lớn hơn vào cuối mùa hè khi những con non mới chào đời.

Rắn non ở ổ rắn đuôi chuông tại Colorado. Ảnh: Dự án RattleCam/Youtube

Nhờ video livestream, các nhà khoa học nghiên cứu hang rắn ở một sườn đồi hiểm trở tại Colorado đang tìm hiểu nhiều hơn về rắn đuôi chuông, loài bò sát thường bị hiểu nhầm. Họ đang quan sát những con rắn non trườn lên và lẫn giữa đám rắn cái trưởng thành ở các tảng đá bám đầy địa y. Cộng đồng cũng có thể theo dõi cử động của ổ rắn trên website Dự án RattleCam và giúp phân biệt rắn. Từ khi các nhà nghiên cứu bật camera từ xa hồi tháng 5, vài con rắn trở nên nổi tiếng với biệt danh bao gồm "Woodstock", "Thea" và "Agent 008", theo Yahoo.

Hôm 29/8, video phát trực tiếp cho thấy một đám rắn non với mấu đuôi nhỏ xíu. Mỗi con rắn đuôi chuông thêm một mấu đuôi mỗi lần lột da (trung bình 2 lần/năm). Dự án RattleCam là kết quả hợp tác giữa Đại học Bách khoa California ở San Luis Obispo, công ty di dời rắn Central Coast Snake Services và Đại học Dickinson ở Carlisle, Pennsylvania. Thông qua bao gồm cả cộng đồng, nhóm nghiên cứu hy vọng có thể bác bỏ ý kiến cho rằng rắn đuôi chuông thường đáng sợ và nguy hiểm. Trên thực tế, các chuyên gia cho biết chúng hiếm khi cắn trừ khi bị đe dọa hoặc kích động.

Rắn đuôi chuông không chỉ nằm trong số ít bò sát chăm sóc con non, chúng thậm chí còn chăm con non của đồng loại. Rắn trưởng thành bảo vệ và dùng cơ thể sưởi ấm cho con non từ khi chào đời cho tới khi chúng ngủ đông vào giữa mùa thu, theo Max Roberts, nhà nghiên cứu ở Đại học Bách khoa California. "Chúng tôi thường xuyên chứng kiến rắn cái mang thai chưa sinh con tìm cách bảo vệ rắn mới chào đời trong hang ổ", Roberts chia sẻ.

Có tới 2.000 con rắn đuôi chuông trải qua mùa đông ở địa điểm thuộc khu đất tư nhân mà nhóm nghiên cứu giữ bí mật để ngăn những người xâm phạm. Khi thời tiết ấm lên, chỉ có rắn cái mang thai ở lại trong hang, còn những con khác tản ra lãnh địa gần đó. Năm nay, các nhà khoa học tiếp tục theo dõi hang rắn ở Colorado quan sát rắn đuôi chuông cuộn tròn thành hình chiếc cốc và thu thập nước để uống từ cơ thể chúng. Họ cũng chứng kiến cách những con rắn phản ứng khi có chim chóc sà xuống để kiếm ăn.

Thời gian quan trọng trong mùa hè rơi vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 khi rắn đuôi chuông sinh con trong khoảng hai tuần. Ngay khi mới chào đời, rắn non đã biết di chuyển tới nơi có ánh nắng hoặc bò vào chỗ râm mát để điều hòa nhiệt độ cơ thể, theo Roberts.

Có 36 loài rắn đuôi chuông, phần lớn sinh sống ở Mỹ. Chúng phân bố gần như ở mọi bang, đặc biệt phổ biến ở vùng tây nam. Loài đang được nghiên cứu hiện nay là rắn đuôi chuông đồng cỏ, nằm ở miền trung và miền tây nước Mỹ cũng như Canada và Mexico. Giống như các loài pit viper khác, rắn đuôi chuông không đẻ trứng. Thay vào đó, chúng sinh con non, mỗi lứa trung bình 8 con, với số lượng cụ thể phụ thuộc vào kích thước của rắn.

Roberts đang tìm hiểu thay đổi nhiệt độ và tia cực tím trong ánh nắng Mặt Trời ảnh hưởng như thế nào tới hành vi của rắn. Một nghiên cứu sinh khác là Owen Bachhuber đang nghiên cứu quan hệ gia đình và xã hội của rắn đuôi chuông. Hiện nay, mùa hè ở núi Rocky đang mát dần, một số con đực đã quay trở lại. Tới tháng 11, camera hoạt động nhờ năng lượng mặt trời và bộ pin sẽ được tắt tới mùa xuân năm sau, khi những con rắn tái chui ra từ siêu ổ của chúng.

An Khang (Theo Yahoo)